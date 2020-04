Další úniky informací ke Galaxy Fold 2. Známe koncovou cenu i počet foťáků!

Ross Young, ředitel firmy Display Supply Chain Consultants, minulý týden po únicích týkajících se Samsungu Galaxy Fold 2 přislíbil další várku informací. A tak se také stalo. Na zádech druhé generace Foldu máme podle jeho vyjádření očekávat trojitý fotoaparát. Hlavní 12MPx snímač s duální optickou stabilizací doplní 16MPx širokáč a 64MPx teleobjektiv, opět s podporou OIS.

Ross Young zmiňuje i koncovou cenu budoucí skládačky mezi 1 780 až 1 980 dolary, což při současném kurzu dělá 44 600 - 50 tisíc korun. Jako nejpravděpodobnější se jeví cena okolo 1 880 dolarů, tj. zhruba 47 tisíc Kč, která by mohla o něco více podpořit prodeje, než aktuální cena 57 990 Kč za Galaxy Fold. Ten se sice začal prodávat o čtyři tisíce levněji, ovšem po nástupu epidemie COVID-19 se pod jeho zdražení podepsala slabá koruna. V rámci hardwarové výbavy nemá „dvojce“ chybět pero S Pen ani podpora 5G, která u verze prodávané v Česku chybí.

More Galaxy Fold 2 Leaks:

Price - Between $1780 and $1980. Since they are looking to boost volumes, we think it will be priced around $100 less than last year at $1880-$1895 despite a bigger/better front and main display, a higher resolution camera, the S-Pen and 5G.