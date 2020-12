Samsung aktualizuje na One UI 3. V Česku se to týká Galaxy S20 FE a Note20

Upgrade One UI 3 (Android 11)

One UI 3 je navrženo tak, aby vám pomohlo zaměřit se na to, na čem záleží. Náš vizuální přepracovaný design vylepšil místa, která navštěvujete nejvíce, například domovskou obrazovku a panel rychlého spuštění, aby se omezilo rozptylování, zvýraznily důležité informace a vaše zážitky byly konzistentnější. Vylepšení výkonu pomohou aplikacím běžet rychleji a zároveň s menší spotřebou energie baterie. A One UI 3 vám poskytuje kontrolu díky novým ovládacím prvkům v oblasti ochrany osobních údajů, jednorázovým povolením a vylepšené digitální rovnováze.



Vizuální design

Vylepšili jsme vzhled a dojem z One UI 3 mnoha způsoby, výrazně i drobně, od nových, konzistentnějších ikon až po chytřejší uspořádání panelu rychlého spuštění a oznámení. Pohyb je plynulejší a přirozenější než kdy dříve, s vylepšenými animacemi a haptickou zpětnou vazbou pro běžné interakce. A rozhraní reaguje na různé velikosti obrazovek za účelem poskytnutí co nejlepšího zážitku na jakémkoli zařízení, ať už se jedná o telefon, skládací zařízení nebo tablet.



Zlepšený výkon

Optimalizovali jsme One UI 3 pomocí vylepšeného dynamického přidělování paměti, takže aplikace běží rychleji a fungují lépe. Také jsme omezili činnosti na pozadí, abychom zajistili lepší výkon a spotřebu energie.



Lepší přizpůsobení

Byly přidány nové kategorie obrázků na dynamickou zamykací obrazovku a můžete si vybrat až 5 kategorií najednou.

Na zamykací obrazovku můžete přidat pomůcku ke kontrole doby používání.

Získejte interaktivní náhled při nastavování tapety.

Nastavení Always On Display a zamykací obrazovky je snazší.

Přidejte pozadí hovoru pro zobrazení obrázku nebo videa, když voláte nebo přijímáte hovor.

V Samsung Internet můžete měnit pořadí karet a uzamykat je.

Bixby Routines nabízí ještě více ovládacích prvků, které vám pomohou zautomatizovat váš život.

Nové ikony a pomůcky zamykací obrazovky usnadňují vyhledávání a ovládání vašich postupů.

Používejte digitální rovnováhu s oddělenými osobními a pracovními profily.

Rozšířené funkce

Domovská obrazovka a zamykací obrazovka

Přidávejte pomůcky tak, že stisknete a přidržíte aplikaci na domovské obrazovce.

Vypněte obrazovku dvojitým klepnutím na prázdné místo na domovské nebo zamykací obrazovce. (Nastavte to v nabídce Nast. > Rozšířené funkce > Pohyby a gesta.)

Na zamykací obrazovce klepnutím na oblast hodin zobrazíte pomůcky jako kalendář, počasí a hudba.

Hovory a konverzace

Na oznamovacím panelu uvidíte rozhovory samostatně. Funguje se zprávami a vašimi oblíbenými aplikacemi pro chat.

Snadno odstraňte duplicitní kontakty uložené ve stejném účtu v kontaktech. Doba uchovávání odstraněných kontaktů byla prodloužena z 15 dnů na 30 dnů.

Přidána možnost upravovat více propojených kontaktů z jedné obrazovky.

Byl přidán koš do zpráv, takže nedávno odstraněné zprávy jsou uloženy po dobu 30 dnů.

Obrázky a videa

Rychlejší pořizování obrázků s vylepšeným automatickým zaostřením a automatickou expozicí.

Snadnější zobrazování, upravování a sdílení obrázků a videí z Galerie.

Vyhledávejte obrázky a videa rychleji díky novým funkcím vyhledávání a kategoriím v Galerii.

Upravené snímky můžete kdykoli vrátit do původní verze, a to i po jejich uložení, takže snímek nikdy neztratíte.

Nastavení

Nastavení má nový jednodušší vzhled a dojem. Váš účet Samsung account je zobrazen v horní části a přístup k nastavení domovské obrazovky je nyní snazší.

Najděte snadněji nastavení, která potřebujete, díky novým funkcím vyhledávání. Získáte lepší výsledky pro synonyma a běžné pravopisné chyby a klepnutím na značky můžete zobrazit skupiny souvisejících nastavení.

Tlačítka rychlých nastavení byla zredukována, aby poskytovala pouze nejčastěji používané funkce. Můžete také přidat tlačítka pro vytvoření vlastního přizpůsobeného panelu rychlého spuštění.

Klávesnice Samsung

Zvýšení počtu zadávacích jazyků na 370.

Usnadnění vložení zkopírovaných obrázků a ověřovacích kódů z textových zpráv.

Přidání návrhů emotikonů a nálepek při zadávání emotikonu na bázi textu.

Vylepšené rozvržení klávesnice poskytuje větší mezerník při zadávání webových a e-mailových adres.

Reorganizovaná nastavení klávesnice, takže je snazší přistupovat k často používaným nastavením.

Produktivita

Udržujte zdravou rovnováhu mezi prací a životem tím, že budete minimalizovat opakující se a složité úkoly a efektivně je řešit.

Nové postupy budou doporučovány na základě vašeho každodenního života a vzorců používání.

Bixby Routines nabízí nastavení, které vrátí vše do stavu tak, jak to bylo před spuštěním postupu.

Na internetu můžete skrýt stavové a navigační lišty pro působivější zážitek a rychle překládání webových stránek.

Budete vyzváni k zablokování webových stránek, které odesílají příliš mnoho automaticky otevíraných oken nebo oznámení.

Soubory cloudových disků můžete procházet a vybírat z obrazovky pro výběr souborů v části Moje soubory.

Soubory mezipaměti můžete nyní odstranit v části Moje soubory a snadno tak uvolnit místo v úložišti.

Události se stejným počátečním časem se zobrazují společně v měsíci a zobrazení seznamu v kalendáři.

Použijte rozložení ikon telefonu nebo tabletu v aplikaci Samsung DeX, abyste věděli, kde se vše nachází.

Otevřete touchpad z navigačního panelu svého telefonu nebo tabletu.

Snadné ovládání médií a zařízení

Ovládání médií a zařízení je snazší díky vylepšenému panelu médií v oznámeních. Můžete vidět nedávno použité aplikace médií a rychle změnit přehrávací zařízení. Můžete rovněž zkontrolovat nastavení Android Auto v nabídce Rozšířené funkce v Nastavení.



Identifikujte a zlepšete své digitální návyky

Vylepšené funkce digitální rovnováhy usnadňují kontrolu toho, jak používáte telefon nebo tablet, a pomáhají vám vytvářet dobré digitální návyky. Prostřednictvím aktualizovaných týdenních zpráv můžete jedním pohledem zkontrolovat své používání při řízení nebo zobrazit týdenní změny doby strávené na obrazovce podle funkcí.



Usnadnění pro každého

One UI 3 vám doporučí užitečné funkce pro usnadnění na základě vašeho používání. Vylepšený zástupce usnadnění ulehčuje spouštění a používání funkcí usnadnění. Funkci Číst nahlas vstup z klávesnice můžete použít, abyste získali hlasovou zpětnou vazbu, když píšete, i když je služba TalkBack vypnutá.



Silnější ochrana osobních údajů

Nyní můžete povolit aplikaci přístup ke svému mikrofonu, fotoaparátu nebo poloze pouze jednou. Jakákoliv oprávnění, která aplikace po určitou dobu nepoužila, budou automaticky odvolána. Již nemůžete aplikacím udělit oprávnění vždy vidět vaši polohu v běžném vyskakovacím okně s oprávněním. K tomu, aby aplikace mohly přistupovat k vaší poloze, když nejsou používány, musíte přejít na stránku s povolením polohy pro aplikaci v Nastavení.



Další vylepšení

V aplikaci Hodiny uslyšíte čas a přednastavený název upozornění přečtený nahlas, když upozornění zazní.

Některé aplikace bude nutné po aktualizaci One UI 3 aktualizovat samostatně.



Kopie aplikace vytvořené pomocí služby Dual Messenger již nemohou přímo přistupovat k souborům na SD kartě. Chcete-li sdílet soubory SD karty v kopii aplikace, vyberte soubory v Galerii nebo v části Moje soubory, klepněte na Sdílet a vyberte kopii aplikace.



Wi-Fi Direct již nemůžete používat k odesílání souborů do jiných zařízení. Místo toho můžete použít Sdílet v okolí. Pomocí Wi-Fi Direct můžete i nadále přijímat soubory.



K zařízení Chromecast se již nemůžete připojit pomocí aplikace Smart View. Místo toho můžete použít Google Home.