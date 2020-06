Díky úniku víme, jaké displeje a baterie dostanou Samsungy Galaxy Note20

Samsung se připravuje na srpnové oznámení řady Galaxy Note20 i tím, že zatím neoznámená dvojice telefonů podstupuje povinné certifikace. A právě čínská certifikační autorita odhalila kapacitu baterií u připravované dvojice tabletofonů. Základní Galaxy Note20 má nabídnout akumulátor s kapacitou 4 300 mAh, což je shodou okolností kapacita, kterou měl loňský Galaxy Note10+. Větší verze Galaxy Note20+ osazená 6,9" Dynamic AMOLEDem by měla nabídnout akumulátor o kapacitě 4 500 mAh. A větší baterie se budou hodit i díky očekávané podpora 5G u obou telefonů.

To je sice o 500mAh méně, než u Galaxy S20 Ultra, ovšem díky optimalizacím na vylepšeném čipsetu Exynos 992 by měla být výdrž obou modelů v praxi srovnatelná. Oba displeje nové řady od Samsungu mají být typu LTPO, které umožní dynamickou změnu frameratu ze 60 na 120 Hz, a to zřejmě (alespoň u Note20+) i v maximálním rozlišení. A to by měla být hlavní výhoda oproti řadě Galaxy S20, u které lze 120Hz aktivovat jen při rozlišení Full HD+. A protože je toto omezení hardwarové, nic by na tom nezměnila ani případná softwarová aktualizace.

Galaxy Note20 má nabídnout 6,42" Dynamic AMOLED s rozlišením 2 345 × 1 084 pix, poměrem stran 19,5:9 a jemností 404 ppi. Note20+ zřejmě dostane 6,87" displej typu Dynamic AMOLED s rozlišením 3 096 × 1 444 pix, poměrem stran 19,3:9 a jemností 497 ppi. Představení řady Galaxy Note20 se očekává v srpnu a to pouze v podobě živého streamu, přesné datum zatím Samsung neoznámil.

Via Phonearena