DisplayMate: Samsung je s Galaxy S9 opět nejlepší, prvenství převzal od iPhonu X

Displejová divize Samsung Display sbírá vavříny. V loňském roce podle serveru DisplayMate zabodovala s „vykousnutým“ OLED displejem pro iPhone X, byť o finální doladění barev se postaral algoritmus PDC od Applu (Precision Display Calibration), letos nastavila laťku ještě o něco výše. Displej použitý u Galaxy S9 a Galaxy S9+ je podle DisplayMate nejlepší mobilní displej všech dob. I když zůstává u stejné úhlopříčky a rozlišení jako u loňských „es osmiček“, pod povrchem se ukrývá spousta změn.

Podle DisplayMate se Samsung letos nehnal do nového typu Super AMOLED displeje ve smyslu jemnějšího rozlišení, rozdílného poměru stran nebo jiných úhlopříček, cílil spíše na doladění obrazové kvality a barevné přesnosti. Podle DisplayMate nastavil AMOLED panel z Galaxy S9 a S9+ nové rekordní úrovně pro nejvyšší barevnou věrnost, největší jas, nativní barevný gamut, největší kontrastní poměr a pro nejmenší odrazivost mobilního displeje. I přes četná vylepšení je energetická efektivita displeje stejná, jako u loňských „es osmiček“.

Barevná věrnost je podle DisplayMate „vizuálně nerozlišitelná od perfektního stavu“, zejména díky hodnotě 0,7 JNCD, která udává barevnou věrnost vzhledem k referenčním barevným prostorům (sRGB, DCI-P3 a Adobe RGB). Pod 1 JNCD je odlišnost jednotlivých barevných úrovní nerozlišitelná. Podle DisplayMate je vysoká pravděpodobnost, že je v S9 displej lepší, než ve vašem stávajícím smartphonu či ve Ultra 4K či HD TV. Displej má také rekordně nízkou odrazivost 4,4 procentního bodu, takže je velmi dobře čitelný i na přímém slunci.

Samsungu se podařilo minimalizovat degradaci barevných odstínů při bočních pohledech, a to včetně bílé barvy, která je na toto nejvíce citlivá. V rámci Adaptivního displejového režimu si může uživatel nastavit vlastní teplotu bílé barvy, a to na posuvníku od 6 800 K (poměrně blízko standardní bílé D65) do 8 600 K, což displeji přidá modrý nádech. Nový displej má také až o 20 % vyšší jas než u „es osmiček“, získal certifikaci HDR Premium a od DisplayMate mu bylo uděleno nejvyšší hodnocení A+.

Náš první pohled na Samsungy Galaxy S9 a S9+:

Detailní test DisplayMate, který se zaměřil na displej Galaxy S9, najdete zde.

Zdroj DisplayMate