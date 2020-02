Displej Samsungu Galaxy S20 Ultra je opět na špici. Od DisplayMate dostal A+

V případě topmodelů od Samsungu jsou špičková hodnocení v testech DisplayMate skoro jako obehraná písnička, a tak trochu se dalo čekat, že letošní Galaxy S20 Ultra bude v kvalitě mobilního zobrazení opět na špici. A naše očekávání se skutečně vyplnila. Od DisplayMate získala novinka hodnocení A+ a 12 rekordů v jednotlivých hodnocených kategoriích. Označení „Ultra“ u telefonu není náhodné, a mimo fotoaparátu jej můžeme s klidným svědomím vztáhnout i k displeji.

Samsung Galaxy S20 Ultra používá 6,9" Dynamic AMOLED 2x Infinity-O panel s rozlišením 3 200× 1 400 pixelů. Panel nabízí velmi vysokou barevnou věrnost, a také vysoký jas, jehož maximum se podařilo naměřit v automatickém režimu ve venkovním prostředí (a to telefon nebyl na přímém slunci). Nový panel je o 14 procent jasnější, než u loňských „es desítek“. Vysoký jas se aplikuje již při střední a vyšší intenzitě okolního osvětlení, a osciluje mezi hodnotami 823 až 1 342 nitů.

V noci režim Super Dimming utlumí jas displeje na 2 nity, a to při zachování plného spektra 24bitových barev. Always On displej má v noci světelnost pouhý 1 nit. Na výběr budou v telefonu opět dva displejové režimy, které budou téměř odpovídat barevným prostorům sRGB a DCI-P3. Absolutní barevná přesnost a intenzita barev je u obou modelů příkladná. Dalším vyzdvihovaným parametrem je 120Hz obnovovací frekvence displeje, díky které vypadá prostředí ještě rychlejší a plynulejší, 120 Hz navíc odstraňuje „blikání“ v 60 Hz, na které jsou někteří lidé citliví.

Díky jemnosti 510 ppi je displej při běžném používání perfektně ostrý, nevadí tedy ani použitá PenTile matice. DisplayMate přesto dodává, že použité 4K rozlišení ve smartphonech nemá žádný reálný přínos. V horizontu tří až pěti let mají OLED displeje podle vyjádření DisplayMate dominovat trhu s ohledem na zobrazovací kvalitu, rychlost odezvy, pozorovací úhly a spotřebu energie. S rostoucím zájmem o OLED panely však vzroste i tlak na výrobní kapacity. Může se tedy stát, že u některých modelů bude dříve plánovaný OLED chybět, protože jej nebylo kde vyrobit.

DisplayMate v testu Galaxy S20 Ultra de facto zmiňuje i celý desetiletý vývoj OLEDů, což je sice trochu náročné čtení, ale pro zájemce stojí určitě za to. Kompletní test si můžete přečíst zde.