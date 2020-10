Displej v pantu? Samsung Galaxy Z Fold3 by mohl dostat LED pruh pro notifikace

Dosavadní skládačky od Samsungu se vždy pyšnily dvěma displeji, ať už to bylo véčko Galaxy Z Flip nebo skládací hybrid Galaxy Z Fold2. Ve třetí generaci skládacího smartphono-tabletu bychom se však mohli dočkat displeje třetího! Samsung s ním, alespoň podle registrovaného patentu, počítá v pantu, kam by se měl dostat pruh s LED diodami. Jaký by měl být jeho účel?

V prvé řadě má na boční displej „přetékat“ tapeta z pozadí vnějšího displeje, v případě druhém má boční pruh složený z LED diod sloužit pro vizuální oznámení notifikací, což je většinou činnost notifikační diody. Jenže tu Samsung už drahně dlouhou dobu ve svých smartphonech nenabízí. Posledním modelem řady Galaxy s notifikační diodou byl Galaxy Note 9, od té doby se hovořilo jen o tom, že by Samsung mohl místo diody použít kruh okolo displejových průstřelů, jenže ani to se nestalo.

Od příští generace skládacího hybridu od Samsungu se navíc očekává podpora dotykového pera S Pen, což by mělo znamenat postupný konec řady Galaxy Note. První známky ústupu Notů ze scény máme spatřit již příští rok, kdy se stylus S Pen dostane do řady Galaxy S21. Jen s tím rozdílem, že jej nebudete zasouvat přímo do telefonu, ale budete jej přenášet samostatně. Navíc nebude přibalen v krabici, ale bude k dispozici jen jako dokoupitelné příslušenství.

Redakční premiéra Samsungu Galaxy Z Fold2:

Zdroj Letsgodigital