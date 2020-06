Displeje jako den a noc. U Note20+ bude špičkový, u Galaxy Note20 spíše úsporný

Řada Galaxy Note20 od Samsungu nabírá pomalým tempem stále reálnější obrysy. Budou do ni zařazeny dva modely, které se budou opírat o podobný design a srovnatelnou hardwarovou výbavu, displeje však zřejmě budou jako den a noc. Zatímco Note20+ (popř. označený jako Galaxy Note20 Ultra) nabídne špičkový zobrazovací panel, základní model Note20 dostane „obyčejný“ displej bez podpory 120 Hz. U levnějšího z modelů má být kladen daleko větší důraz na nižší koncovou cenu.

Galaxy Note20 Ultra:

Evolution version Note10+

Snapdragon 865+

QHD+120Hz can be turned on at the same time

LTPO display

New camera function

New SPen and features pic.twitter.com/t6GN5UwZnC — Ice universe (@UniverseIce) June 19, 2020

Podle lekera Ice Universe bude Galaxy Note20 Ultra evolucí Galaxy Note10+. Displejový panel tedy zůstane na bočních krajích výrazně zakřiven. Díky podpoře technologie LTPO Backplane bude možné 120Hz obnovovací frekvenci aktivovat i při maximálním rozlišení QHD+. Výkon má telefonu dodat Snapdragon 865+, který však Qualcomm zatím neoznámil. Zda to stihne do srpnového představení, zatím není jasné. Pro Evropu však bude s největší pravděpodobností vyhrazen čipset Exynos 992, který bude vyráběn 6nm technologií, a který by měl přinést větší výkon a menší energetickou zátěž, než Exynos 990 u řady Galaxy S20.

Wide frame + flat screen + FHD resolution + 60Hz refresh rate.

It's a desperate specification.😑 — Ice universe (@UniverseIce) June 17, 2020

Displej u levnějšího Galaxy Note20 však bude úplně někde jinde. V zákulisí se telefonu přezdívá „Galaxy A91“, místo zařazení mezi vlajkové modely telefon údajně připomíná spíše nejvýkonnější „áčko“, což je modelová řada od Samsungu pro telefony střední třídy. 6,4" displej má být úplně rovný (tj. i bez 3D zahnutí použitého u řady Galaxy S20), dostane široké rámečky, pouze 60Hz obnovovací frekvenci a rozlišení pouze Full HD! Panel má být podobný jako displej u Galaxy A71, což tak trochu to vypadá spíše na nástupce Note10 Lite, jehož hlavním cílem bude snížit prodejní cenu, co to půjde...

Note20≈Note20 Lite, its specifications are far from Note20 Ultra. — Ice universe (@UniverseIce) June 17, 2020

A zatímco Note20 Ultra má být opět „výkonová bestie“, která vyladí všechny nedostatky objevené u Galaxy S20 Ultra (výkon, čipset, ostření), Note20 bude působit jako ořezaná verze se specifikacemi na hony vzdálenými výkonnějšímu Notu. Pomyslné nůžky mezi oběma modely se tak ještě více rozšíří. V nové řadě tabletofonů se očekávají nové funkce dotkyového pera S Pen i významné vylepšení v oblasti fotoaparátů. Zatím se sice jedná pouze o spekulace, ovšem Ice Universe se zřídkakdy mýlí...

Zdroj Twitter