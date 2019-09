Divoká spekulace nebo nezvratný osud? Samsung zvažuje spojení řad S a Note

Samsung má již léta zažitý roční harmonogram, podle něhož je vždy v únoru či březnu představen nový model řady Galaxy S a v srpnu následně nová generace tabletofonu Galaxy Note. Podle @evleaks však tato praktika zřejmě brzy skončí. Již při představení jubilejní desáté generace řady Galaxy S mluvčí jedné ze skupin Samsungu vyjádřil pochybnosti ohledně budoucího označení Galaxy S11. To by bylo o něco delší a také by nevzbuzovalo dojem, že by Samsung mezi S10 a S11 vůbec něco podstatného vylepšil...

Podle Evana Blasse Samsung zvažuje nad „unifikací značky“, což by přineslo sloučení modelových řad Galaxy S a Galaxy Note. Jihokorejci ale zřejmě stále nemají jasno, takže stále vedou interní jednání. Pokud se však nakonec dohodnou, znamenalo by to, že Samsung začátkem příštího roku představí topmodel „Galaxy S s perem S Pen“. Očekáváme však, že by jihokorejci dali opět vybrat z několika variant a dotykové pero zachovali pouze u té nejvybavenější či rozměrově největší.

A jak využít srpnovou „díru“, kde by již nefiguroval Galaxy Note? Podle @evleaks by se na srpnový termín mělo posunout každoroční představovaní nových „skládaček“. I když to Samsung zatím jen zvažuje, už nyní je zde vidět směřování firmy do budoucna. Z dvou silných řad se stane jedna, Samsung tedy nebude štěpit vývoj a mohl by do nového topmodelu najednou přidat více novinek. A zbývající vývojové zdroje by mohli jihokorejci přesměrovat na segment skládacích zařízení.

Naše první dojmy ze skládacího Samsungu Galaxy Fold:

Hybridy by se brzy měly stát kompaktnější, tenčí a také cenově dostupnější. Záležet samozřejmě bude i na reakci zákazníků na skládací zařízení, zprávy z Jižní Koreje jsou zatím dost optimistické. Znovuobnovená premiéra Galaxy Fold zřejmě Samsungu vyšla, za 24 hodin výrobce prodal tisíc kusů, což je u tak drahého zařízení (cca 50 tisíc Kč) určitým příslibem do budoucna. Navíc se už neobjevily žádné problémy s konstrukcí ani displejem. Dnes se do Jižní Koreje dostane druhá várka hybridu Galaxy Fold, do Evropy dorazí první kusy ve středu 18. záři. ČR mezi vyvolenými zeměmi bohužel nebude.

Via Phonearena