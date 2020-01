Dlouhé čekání. Samsungy řady Galaxy S20 půjdou do prodeje až v půlce března

Samsung představí řadu Galaxy S20 11. února v San Franciscu, a očekávalo se, že nové modely uvede do prodeje na přelomu února a března. Zájemci o novinky si však budou muset počkat. Podle zdroje mají být samotné prodeje zahájeny až 13. března. Tedy měsíc a dva dny po svém oficiálním odhalení.

Also: DELIVERY/SALES for the all S20 Series models will probably start on/ around 13th March.

Galaxy S20 Ultra 5G is gonna be 221g! Almost as much as the iPhone 11 Pro Max which is pretty heavy. But yes, the Ultra is gonna be a 6.9" beast so expected. Aluminium frame for S20/+.