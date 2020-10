Do Česka vstupuje Samsung SmartThings Find. Zařízení Galaxy najdete jednoduše

Samsung v Česku spustil řešení SmartThings Find, které vám umožní najít blízká chytrá zařízení i ta v tzv. „offline režimu“, tj. bez připojení k internetu (u smartphonů a tabletů) či bez aktivního připojení k telefonu, což platí pro nositelnosti. Stačí jen, aby byla zařízení dohledatelná přes Bluetooth Low Energy (BLE) nebo přes Ultra-Wideband (UWB). Možnost vyhledání zařízení na dálku byla integrována do aplikace SmartThings, která je u nových smartphonů řady Galaxy předinstalována již při vybalení z krabice.

Pro zprovoznění vyhledávání bude třeba aplikaci SmartThings nejprve aktualizovat, a následně v ní přejít do sekce SmartThings Find. Nejprve dojde ke stažení podpůrného modulu, následně si můžete vybrat, která ze svých zařízení (maximálně 10 najednou) chcete monitorovat. My jsme si v aplikaci vyzkoušeli vzdálené vyhledání tabletu i sluchátek Galaxy Buds Live. A zajímavé je i to, že u nich můžete samostatně dohledat levé a pravé sluchátko. Přibližná pozice zařízení se vám zobrazuje v mapách HERE, na zařízení můžete spustit navigaci, prozvonit jej nebo dohledat lokálně pomocí funkce Search Nearby.

Ta funguje na bázi rozšířené reality a využívá funkci UWB, která podporuje směrové vyhledávání v prostoru. UWB v současné době u Samsungu podporuje Galaxy Note20 Ultra a Galaxy Z Fold2. Pokud bychom chtěli jedno zařízení vyhledat z druhého, zobrazil by se nám hledáček s barevnou grafikou, u níž byste podle rostoucí sytosti barevných odstínu poznali, že se k druhému telefonu postupně přibližujete.

Možnosti funkce Samsung SmartThings Find:

Zřejmě nejzajímavější funkcí je však hledání ztracených zařízení. Když se zařízení nachází 30 minut v offline režimu (bez sítě, resp. bez připojení k telefonu), pošle přes Bluetooth LE signál, který může zachytit libovolný telefon nebo tablet v okolí. A pokud své zařízení označíte za ztracené, může být jeho poloha lokalizována pomocí jiných uživatelů tabletů a smartphonů řady Galaxy. Nebo můžete opačnou cestou přispět k dohledání jimi ztracených zařízení, která máte aktuálně poblíž. Funkce je dostupná u všech chytrých zařízení od Samsungu s Androidem 8.0 a výše.