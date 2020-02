Dost netradiční oznámení. Galaxy Z Flip si zahrál v TV reklamě uprostřed Oscarů

Televizní přenos z amerického udělování Oscarů měl zajímavou reklamní náplň. Na reklamy v televizi sice moc nekoukáme, pokud však v reklamním bloku dojde k oficiálnímu představení nového telefonu, začínají být věci dost zajímavé. Samsung totiž nečekal až do zítřka a v celé kráse nám skládací Galaxy Z Flip ukázal s jednodenním předstihem. A rovnou na oficiálním prezentačním videu, které odhaluje vše podstatné.

Samsung just showed off its new Fold during an Oscars commercial. That’s one way to announce something. pic.twitter.com/rtSJ3jvkif