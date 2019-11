Dříve, než jsme čekali. Samsung spouští aktualizace smartphonů na Android 10

Samsung ke včerejšímu dni oficiálně ukončil beta test Androidu 10, a to tím nejlepším možným způsobem. Vydal ROM s finálním Androidem 10 pro Samsung Galaxy S10. Nejdříve se aktualizace, stejně jako loni u Androidu Pie, dočkaly ty telefony, které byly zapojeny do beta programu. Krátce na to byla aktualizace zpřístupněna i pro zařízení z volného trhu jako pilotní zemí bylo určeno Německo, odkud se aktualizace postupně dostane do dalších zemí.

Nedávno zveřejněný harmonogram, který do světa vypustila izraelská pobočka Samsungu, tak časově úplně nesedí. Samozřejmě je možné, že některé země se aktualizace na Android 10 dočkají až v lednu příštího roku, ovšem daleko reálnější varianta je taková, že update do „es desítek“ dorazí o něco dříve. V prvé řadě Samsung aktualizuje řadu Galaxy S10, po které se dostane na modely řady Galaxy Note10. Firmwarová aktualizace má označení G975FXXU3BSKO, a její součástí je i prosincová aktualizace zabezpečení.

Aktualizace v první vlně nemusí být detekována automaticky, proto je třeba update vyžádat ručně přes Nastavení - Aktualizace softwaru - Stáhnout a instalovat. V rámci aktualizace se můžete těšit na novinky z Androidu 10, které jsme rozebrali zde, a také na novou nadstavbou One UI 2.0. A o té jste si u nás mohli přečíst v tomto článku. V Česku na aktualizaci zatím čekáme, jakmile k nám dorazí, budeme vás informovat.

Oficiální představení grafické nadstavby One UI 2.0:

Via Sammobile