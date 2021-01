Důvěra v ekosystém. Samsung updatuje tablety Galaxy Tab S7 na One UI 3.1

Samsung vydal pro tablety řady Galaxy Tab S7 aktualizaci na One UI 3.1, která přináší spoustu novinek, zejména při komunikaci s dalšími zařízeními ekosystému Galaxy. Nově se počítá s rychlým kopírováním obrázků a textů mezi tabletem a telefonem, pokud na obou běží nadstavba One UI 3.1. A to se aktuálně týká spolupráce se smartphony řady Galaxy S21. A pokud máte k tabletu připojen Book Cover s klávesnicí, můžete ji využít i k zadávání textů na vašem smartphonu.

Mezi tabletem a telefonem mohou být automaticky synchronizovány aplikace Samsung Internet a Samsung Notes. Stačí na jednom zařízení z nabídky posledních spuštěných aplikací spustit poslední prohlíženou stránku, resp. rozepsanou poznámku, z druhého zařízení. Do akce se dostává i slibovaná podpora externího displeje, která je však určena pro vybrané notebooky s Windows 10 (v.2004 a vyšší), které podporují standard WiDi. Desktop si tak roztáhnete i na tablet, příp. můžete na tabletu zrcadlit plochu notebooku. V tom případě bude možné ovládat Windows aplikace perem S Pen.

Vůbec poprvé se do praxe dostává rychlé přepínání sluchátek Galaxy Buds Pro, tzv. Auto Switch. Ten funguje opět pouze mezi zařízeními s nadstavbou One UI 3.1, např. mezi Galaxy Tab S7+ a Galaxy S21 Ultra 5G. V praxi tak můžete poslouchat hudbu na tabletu, jakmile vám však někdo zavolá na telefon, příchozí hovor se automaticky přepne do sluchátek. Podpora funkce Auto Switch by měla brzy dorazit i do sluchátek Galaxy Buds+ a Galaxy Buds Live.

Aktualizační balíček T976BXXU1BUA8 s výše popsanými novinkami již dorazil do Česka. Aktualizovat je možné zatím jen Galaxy Tab S7+, základní Galaxy Tab S7 na svůj update teprve čeká.

One UI 3.1 a sdílení webových stránek:

One UI 3.1 a kopírování mezi zařízeními:

Sdílení bezdrátové klávesnice mezi telefonem a tabletem:

Ukázka funkce Auto Switch:

Zdroj Samsung News