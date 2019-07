DxOMark testuje i modely střední třídy. Samsung Galaxy A50 získal 83 bodů

Ve fotografických testech DxOMark se vždy objevovují pouze ty nejvybavenější modely různých mobilních výrobců, ovšem tentokrát se v testu dostalo i na model střední třídy, Samsung Galaxy A50. Smartphone v testu získal 83 bodů, což ho řadí do stejné oblasti jako starší topmodely Galaxy S6 a Galaxy S6 Edge. U focení byl telefon ohodnocen 85 body, při natáčení videa pak získal 79 bodů.

DxOMark potvrdil naše dojmy z recenze, že fotoaparát za dobrého osvětlení pořizuje slušné fotografie s dobrým vyvážením bílé a věrnými barvami, a to i při použití blesku. Telefon má rychlý autofocus a široký dynamický rozsah při focení, na druhou stranu si testeři všimli nízké úrovně detailů, pohybových a geometrických artefaktů a takřka nepoužitelného digitálního zoomu.

Při horším osvětlení ale snímky spadají spíše do podprůměru. A to platí i pro natáčení videí, která jsou v horších světelných podmínkách dost zašuměná. Podle DxOMarku má Galaxy A50 toho má z pohledu fotoaparátu co nabídnout, byť některé volby si při focení ručně nenastavíte. Galaxy A50 však není fotografickou konkurencí pro ty nejvybavenější modely střední třídy. Detailní výsledky DxOMarku najdete zde, můžete si přečíst i naší redakční recenzi Samsungu Galaxy A50.

Redakční představení Samsungu Galaxy A50:

