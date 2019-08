Éra rootování už je naštěstí za námi, říká šéf servisu českého Samsungu

Ano, poskytujeme mimozáruční opravy v autorizovaných servisech, řešíme i pojistky, naše autorizovaná síť má nasmlouváno několik pojišťoven. Řešíme i případy z pojistek Samsung Care+, což je náš vlastní projekt. Co se týká mimozáručních oprav, garantujeme maximální cenu opravy při výměně displeje, a to u některých modelů. Není to fixní cena, naši autorizovaní partneři v různých regionech mohou být i levnější, a s maximální cenou opravy pracujeme v čase, takže se může průběžně měnit.

Český a slovenský zákazník jde obvykle s reklamací za svým prodejcem. A ten nedělá nic jiného, než že zásilku zabalí a pošle ji na autorizovaný servis. U prodejce to může nějakou dobu trvat, než telefon odešle. Někteří prodejci to dělají pečlivě, telefon odesílají ještě tentýž nebo hned druhý den, my jej opravíme (průměrná doba opravy u velkých servisních center, kam lidé nechodí, je zhruba tři pracovní dny), centrální servis opravený telefon posílá prodejci. Ten má telefon zase nějakou dobu u sebe, než informuje zákazníka, aby si telefon přišel vyzvednout. A to může nějakou dobu zabrat.

Aplikace pro vzdálený přístup se nainstaluje po kliknutí na odkaz, který pošlou agenti zákaznického centra. Agent na dálku ovládá telefon uživatele, říká mu, co co provádí, a zákazník to vidí. Služba však kvůli ochraně osobních údajů nezvládne na dálku úplně vše. Když se přes kontaktní centrum nepodaří problém vyřešit, pak agenti doporučí nejlepší cestu k reklamaci podle místa bydliště zákazníka.

K vyřešení problému zákazníka vede více cest. Striktně ho ale nenutíme k ničemu. Moje doporučení, a to je nejrychlejší cesta, je kontaktovat naši infolinku přes jakýkoliv komunikační kanál (telefon, WhatsApp, e-mail), která je v provozu 24/7. Často se nám stane, že problém dokážeme vyřešit po telefonu nebo přes aplikaci pro vzdálený přístup. Typicky jsou to problémy se softwarem, aplikacemi třetích stran nebo s nastavením. Konzultace dokáže často vyřešit problém bez nutnosti reklamace.

V záručním režimu zdarma tak nyní máme S8, S9, S10, Note 8 a Note 9, ovšem i jiné modely jsme schopni odbavit službou Moje Galaxy, u nich je však třeba za vyzvednutí zaplatit 299 Kč, a to kdekoliv v ČR. A to je už srovnatelná cena s kurýrní službou.

Vtipnou historku žádnou nemám, ale mám pro vás alespoň jedno číslo. Každý z našich řidičů ročně najezdí 100 tisíc kilometrů ročně, což je obrovský objem. Za tu dobu, co službu provozujeme, jsme byli snad v každém koutě republiky. Máme politiku takovou, že do služby zařazujeme aktuální vlajkový model, takže nyní je to Galaxy S10. Vlajkové modely ze služby nevyřazujeme, ale po nějaké době u nich službu zpoplatňujeme.

Auto doveze telefon na servis, kde proběhne oprava, a servisní centrum se pak se zákazníkem domluví, na kterou adresou a kdy mají opravený telefon dovézt. Zákazník pak vrátí zapůjčený telefon řidiči. Co se týká objemů servisů řešených přes Moje Galaxy, nejedná se o žádná velká čísla. Měříme si však u ní zákaznickou spokojenost, a zákazníci, kteří se o službě dozví a využijí ji, jsou nakonec nadšeni a překvapeni, že něco takového funguje. Je to relativně unikátní koncept, a nevíme o tom, že by na našem trhu jiný výrobce něco podobného provozoval.

Služba Moje Galaxy je určena pro rezidentní i firemní segment, v posledním roce a půl ji otevíráme stále větší skupině zákazníků s různými modely. Platí pro záruční i mimozáruční opravy, v ČR aktuálně provozujeme tři svozová vozidla, na Slovensku dvě, a zatím nám to pro pokrytí obou regionů stačí. Jedná se o službu, která u vás doma vyzvedne poškozený telefon, a po dobu opravy vám řidič zapůjčí náhradní telefon stejné modelové řady. Např. S10+ může být zaměněn za S10, řidič navíc může pomocí aplikace Smart Switch přenést data z opravovaného telefonu do zapůjčeného.

To, co v ČR prodáváte, umíte na našem území i opravit? Nebo produkty posíláte i do jiných států? Jak probíhá školení na nové telefony?

Zjednodušeně řečeno, máme pět velkých a středně velkých autorizovaných partnerů a plus několik menších. Na Slovensku máme dva středně velké partnery a také pár menších. Na našich servisních místech pracuje zhruba 300 zaměstnanců, nejsou to jen technici, ale i podpůrný management.

V rámci výkonnostních parametrů oprav se porovnáváme s evropskými zastoupeními, a to často a pravidelně. Česká a slovenské zastoupení je na tom velmi dobře, v naprosté většině parametrů jsme v první třetině nebo nejhůře v první polovině žebříčku, tj. nadprůměrní v Evropě. Některé trhy však mají rozdílné legislativy, tam, kde se to však porovnat dá, si vedeme dobře.

Takže, i když si člověk v dobré víře zaplatí pojištění telefonu, může přijít o jeho základní záruku?

Ano, bohužel, a je to praxe i některých z největších hráčů na trhu. A nejedná se o žádné malé pojišťovny! Neříkám, že se tak chovají všichni, spousta pojišťoven se chová správně a telefony chodí k nám do autorizovaných servisních partnerů, a zákazník o záruku nepřijde. Jsou tu ale subjekty, které trh kazí, využívají neautorizovanou síť servisů. Důvodem bude asi cena. Zákazník je pak často překvapen, co se mu s telefonem stalo.

My jsme se snažili některým pojišťovnám naznačit situaci z pohledu výrobce, vysvětlit jim co hrozí, co způsobují svým a zároveň našim zákazníkům, ale nebyla od nich žádná výraznější reakce, že by svůj přístup nějak chtěli změnit.

Obracejí se na vás zákazníci, kteří si pojistili telefon, ale při další opravě se od vás dozví, že jsou bez záruky?

Ano, to je ta dobrá víra... Samozřejmě k těmto nepříjemným situacím dochází. My se se zákazníky musíme dohodnout, vysvětlit jim, co se stalo. Ve většině případů zákazník pochopí, že si nevybral nejlepší pojistku a chápe situaci, v některých případech je to dost náročné jednání. Zákazník je však ten, kdo je odpovědný za službu, kterou si k telefonu dokoupí, resp. společnost, která pojištění poskytuje.

Zákazníkům můžeme doporučit detailní prostudování podmínek pojištění při pořízení. Nejbezpečnějším řešením je Samsung Care+, to je záruka, že telefon při opravě půjde na autorizovaný servis.

Když do servisu dorazí záruční a pozáruční oprava, která z nich má přednost?

První dovnitř, první ven. Rozhoduje čas příjmu zásilky.

Jak se daří službě interaktivního videochatu Live Assistant v Hradci Králové? Měl jsem možnost vidět ji před dvěma lety, jak se za tu dobu proměnila? Jak často je využívána?

Nedávno jsme redesignovali webové stránky, které zákazníky vedou ke službě, sladili jsme jej s celkovým brandingem webu. Službu dále doplňujeme o podporované telefony, dnes už v ní máme modelů mnohem více. Služba je úspěšná, počet zákazníků, který ji využívá, není nijak veliký, máme však zákazníky, kteří se k ní pravidelně vrací, a „chodí“ za těmi svými agenty.

Nejčastější dotazy? Úvodní nastavení po zakoupení telefonu, nebo obecně nastavení a používání některé funkce, poté to jsou promoakce (cashback, trade-in, apod.), a také otázky na dostupné příslušenství. A to přes všechny kategorie, nejen u mobilů.

Jak by mohli naši čtenáři pochopit úrovně oprav? Dají se nějak jednoduše rozdělit?

My je dělíme na čtyři úrovně, od nuly do tří. Nula znamená konzultaci, nastavení, zálohu dat nebo aktualizaci softwaru. Je to vlastně každý servisní zásah bez použití náhradního dílu. Servis úrovně nula poskytujeme na pěti značkových prodejnách v Česku, službu označujeme jako Galaxy konzultant. Je to člověk, specialista, který zákazníkovi pomůže. Není vyloženě prodejce. Přemýšlíme o tom, že tento koncept rozšíříme v budoucnu i na další prodejny. Úroveň nula se samozřejmě řeší i v servisních centrech, kde jsou ale navíc k dispozici i další úrovně oprav.

Level 3 značí nejsložitější opravy, např. pájení BGA komponent na základní desce. Nejčastější je však dvojka, což je výměna elektronických či mechanických komponent.

Existuje nějaký typ opravy, která se nevyplatí, takže měníte kus za kus?

Ano, taková situace může nastat, ale liší se to model od modelu. Úplně něco jiného to bude u řady A, J nebo u řady S. Musíme brát v potaz, že trh vždycky žije novinkami. Teď trh žije es desítkou a spekulacemi o novém vlajkovém modelu Galaxy, my na servise se o produkt staráme přes jeho celý životní cyklus. Dnes nám pomalu končí záruční doby u S8, které byly před dvěma lety uvedeny na trh. Stáří telefonu může být pro zákazníka, s ohledem na cenu opravy, jedním z rozhodujících faktorů.

Jak dlouho třeba držíte skladem díly pro modely řady Galaxy S? Když přijdu s pokaženým Galaxy S4, zvládnete jej ještě opravit?

Záleží na každém modelu, náhradní díly držíme podle toho, jak je úspěšný na trhu, kolik se jej prodá lokálně a globálně. V průměru, po dobu pěti let od vydání máme naprostou většinu náhradních dílů, u některých telefonů je to déle, třeba až 10 let. Jsou ale výjimky, může se stát, že zákazník má model ve specifické barvě, která byla v době uvedení na trh trochu unikátní, typicky se to týká zadního krytu. V případě, že daný díl už nemáme, nabídneme mu například alternativní barevnou variantu.

To se však bavíme o pozáručních opravách, u těch záručních máme všechny díly. Pokud by se stalo, že je dočasná nedostupnost některého dílu, tak tam musíme přistoupit k výměně kus za kus nebo dáváme zákazníkovi potvrzení k odstoupení od kupní smlouvy, protože telefon v aktuální chvíli není možné opravit. Prodejce pak postupuje podle našeho doporučení.

Zaměřme se na voděodolnost a IP68. Odolný telefon se vrátí ze servisu se zamítnutou zárukou kvůli zaoxidované základní desce. Jak se k tomu stavíte? Jsou telefony voděodolné nebo vlastně nejsou?

Otázka je dost citlivá, tomu rozumím. Servisní technik není detektiv, nemůže ověřit tvrzení zákazníka, jak se k telefonu choval. Technik má diagnostikovat stav zařízení v tu chvíli, kdy se k němu dostalo. Pokud zjistí vniknutí kapaliny do zařízení přes speciální indikátory nebo vidí zjevnou oxidaci na základní desce, v naprosté většině případů takovouto reklamaci zamítneme z důvodu porušení podmínek normy IP6x, nemusí to být nutně IP68. V rámci vstupní diagnostiky se samozřejmě provádí již zmiňovaný tlakový test, na jehož základě může technik ověřit, zda zařízení v okamžiku příjmu na servis splňuje parametry deklarované danou normou krytí.

Norma IP6x má přesně dané parametry, v manuálech zákazníky jasně informujeme, jak se k zařízení mají chovat a co mají dělat, aby nedošlo k vniknutí kapaliny do zařízení, jak jej mají udržovat, apod. Všechna naše zařízení, která některý druh odolností mají, na konci výrobního procesu procházejí tlakovou zkouškou, která je zaznamenána v databázi. A bez toho, aby zařízení úspěšně prošlo tlakovým testem, nemůže jít do prodeje. Je to povinný krok ve výrobním procesu.

Po každé autorizované opravě, záruční i pozáruční, mají naši partneři povinnost opět provést tlakový test. Test spočívá ve vytvoření podtlaku uvnitř zařízení působením vnější síly, a následném měření změny této hodnoty po uvolnění působení tlaku na zařízení. Výsledek zkoušky po opravě zaznamenáváme, a garantujeme, že má stejné vlastnosti odolnosti, jako když bylo nové, a že danou normu splňuje. Když test neprojde, nemůže servisní partner ukončit opravu a musí znovu projít všechny kroky, dokud telefon testem neprojde a teprve poté jej můžete vydat zákazníkovi.

Nespokojenost uživatelů, kteří si nejsou vědomi, že by telefon přišel k nadměrnému kontaktu s kapalinou, je například vinou často nadměrně nadsazené či zkreslené propagace některých prodejců. Třeba tvrdí, že se můžete s telefonem s IP68 potápět do 50 metrů, což samozřejmě není pravda. Po neautorizovaných opravách se neprovádí tlaková zkouška, takže zákazník si může mylně myslet, že je zařízení voděodolné, ale ve skutečnosti již není.

Všechny problémy pramení z nepochopení normy IP68, lidé si myslí, že je telefon vodotěsný, že se s ním mohou koupat, sprchovat, ponořit jej do piva, plavat s ním v moři... a když přijde na lámání chleba, zjistí se, že uživatelé voděodolnost narušili nějakou „hloupostí“, např. ponořením do slané vody nebo jiné abrazivní kapaliny, která membrány naruší, sprchováním pod silným tlakem vody, nebo třeba pádem na zem. Měli jsme i případ chybně zasunutého šuplíku pro nanoSIM, nebo jsem viděl uživatele, kteří jdou s hodinkami do sauny, do horké páry...

Měli jsme i případ vlasové, téměř neviditelné, praskliny po pádu, ne vždy je to typický pavouk na skle. A přes prasklinu vnikla voda dovnitř telefonu. Problémem je to, že si lidé myslí, že norma umí mnohem více, než ve skutečnosti. A tato nadsazená komunikace je patrná napříč celým trhem.

A jaké jsou nejčastější závady, které uživatelé reklamují?

Mezi nejčastější typy mimozáručních oprav s velkým náskokem vedou poškození způsobená zákazníkem, typicky prasklý displej nebo zadní kryt. U záručních oprav se jedná o jakoukoliv výměnu mechanické či elektronické komponenty v telefonu, např. základní desky, reproduktory, kamery nebo výměny SMD součástek na deskách za pomoci pájení. Mění se konektory, mikrofony, kamerové moduly. U záručních oprav je to tedy dost rozprostřené.

Nejnáročnější, na dobu opravy, jsou pro nás tzv. „signálovky“. Zákazník tvrdí, že v určité lokalitě nemá signál, a tvrdí, že to není vina operátora, ale vina toho určitého zařízení. Tyto závady vyžadují poměrně dlouhé testování, a někdy i přímo v terénu. Někdy je to velmi časově náročně. U běžných závad jsme však velmi rychlí.

Co se týče výměny baterií, ve všech případech máme na autorizovaných servisech speciální diagnostický nástroj, podle nějž určíme, zda je baterie vadná, nebo zda se jedná o běžný provozní pokles její kapacity. U všech oprav, kde dochází k demontáži baterie, která není uživatelsky vyměnitelná, vyměňujeme na náš účet baterii za novou. A to při záruční i mimozáruční opravě. A baterie se vyměňuje relativně často. Měníme baterie z preventivních důvodů, což nemusí platit u neautorizovaných servisů.

A když se vrátíme do historie, byl v ČR evidován nějaký problém s baterií u Galaxy Note 7?

Na českém a slovenském trhu neexistuje žádný zaznamenaný případ. My jsme telefony stáhli z trhu, stejně jako celý svět. Samozřejmě i kusy, které se k zákazníkům dostaly v předobjednávkách, musely být vráceny zpět.

Jak se stavíte k vypalovaní AMOLEDů? Je to vlastnost displeje, musí s ní lidé počítat nebo je důkazem nestandardního chování uživatelů? A proč někdo displej vypálený má a někdo zase nemá?

K vypálení displeje nebo statického obrazu na AMOLEDu dochází při používání telefonu v rozporu s uživatelským manuálem. Je to dané přirozenými vlastnostmi samotné technologie a nejčastěji k tomuto jevu dochází při dlouhodobém zobrazení statického obrazu při vyšších hodnotách jasu na telefonu. Typicky tento jev pozorují například taxikáři v letním období kvůli navigaci, což je asi nejběžnější příklad. Telefon se smaží v autě, je přehřátý, displej má maximální jas a je na něm relativně statický obraz navigace, což může vést k vypálení.

Zařízení lze opravit dvěma způsoby. První možností je výměna displejového kompletu. Druhým je možnost u vybraných modelů použít speciální zařízení, které slouží k rekalibraci displeje. A to do značené míry vypálený obraz napraví a jej lidským okem už nelze postřehnout. Nicméně, vypálení obrazových bodů AMOLED displeje záruka výrobce nekryje. Ve většině případů však děláme vůči zákazníkovi vstřícný krok - pokud se vypálení u zařízení zákazníka objeví poprvé, dle uvážení servisního týmu mu na jeho žádost můžeme displej zdarma rekalibrovat, a zároveň se jej snažíme edukovat, aby se mu to nestalo znovu.

Při druhém vypálení stejného zařízení u stejného zákazníka samozřejmě už opravu účtujeme, ať již výměnu displeje, která je vždy placená, či zmiňovanou rekalibraci. Ta je však možná jen u některých modelů. Kalibraci na náš účet je možné provést i po skončení záruky, pokud je to u daného zařízení poprvé. Rekalibrační jednotky máme aktuálně v našich zákaznických centrech v ČR i na Slovensku, kde budeme ještě do konce roku otevírat jedno zákaznické centrum, a to v Košicích.

Zákaznická centra, kde rekalibrační jednotky máme, jsou v Praze, na Ječné a v Holešovicích, pak máme další v Brně a v Ostravě na Nádražní ulici, na Slovensku pak v Bratislavě v OC Avion a v Žilině. Přístroj máme i v centrálních servisech, kam se svážejí velké objemy telefonů.