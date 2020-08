Exynos 1000 ještě nebude mít grafiku od AMD. Dostane jej jen Galaxy S21 Ultra

I přes nedávnou petici a reakci uživatelů na přímé porovnání amerických modelů řad Galaxy S20 a Galaxy Note20 běžících na Snapdragonech a evropských modelů využívající Exynos 990, se v brzké době zřejmě nic podstatného nezmění. Do médií prosákly informace o tom, že Samsung vyvíjí 5nm čipset Exynos 1000, který by měl pohánět nejvýkonnější model řady Galaxy S21 (resp. Galaxy S30). Zbývající dva smartphony by měly běžet na nepatrně vylepšeném Exynosu 992, který to do letošních evropských Notů nakonec těsně nestihl.

Samsung sice navázal strategické partnerství s AMD již v loňském roce, ovšem do mobilů se grafiky AMD Radeon dostanou nejdříve v roce 2022. Podle dřívějších bencmarků má být grafika od AMD třikrát výkonnější než grafický adaptér použitý u Snapdragonu 865! Jenže u nadcházející generace Exynosu 1000 bude i výrobce nadále spoléhat na grafický čip Mali, což znamená, že po grafické stránce bude Snapdragon 875 s čipem Adreno opět výkonově vepředu.

Although S5E9840(or Exynos1000) performance is not the strongest, but I think the power consumption will be better. — Ice universe (@UniverseIce) August 27, 2020

Podle leakera Ice Universe by se měl rozdíl ve výkonu Exynosu 1000 a Snapdragonu 875 o něco snížit. V řeči výkonu, energetické efektivity a bechmarků by měly být mezi nejvyšším čipsetem řady Snapdragon a nejvýše postaveným Exynosem menší rozdíly než kdy dříve. Ovšem z nového procesoru má těžit jen budoucí Galaxy S21 Ultra. Zbývající modely „eskové“ řady plánované pro příští rok mají dostat „jen“ vylepšený Exynos 992, o němž se dříve hovořilo již v souvislosti s řadou Galaxy Note20.

Samsung v Evropě vsází v řadách Galaxy S a Galaxy Note na čipsety Exynos, a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se tato strategie měla v dohledné době nějak změnit.

Via BusinessKorea, Twitter