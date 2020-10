Exynos 1080 má Qualcommu šlapat na paty. Výkonem předčí i Snapdragon 865+

Ze srovnání amerických a evropských variant řady Galaxy S a Galaxy Note od Samsungu každý rok vyplývá, že čipsety Exynos na souběžně používané Snapdragony v syntetických benchmarcích nestačí. Příští rok by ale mohla (konečně) nastat změna. Samsung má v rukávu minimálně dva 5nm čipsety vlastní výroby, a dosud zveřejněné informace jsou hodně optimistické. Připravovaný Exynos 1080 má být totiž ještě výkonnější, než Snapdragon 865+, a to se nebavíme o čipsetu, který má být určen pro ty nejvýkonnější telefony...

Exynos 1080 je přímým nástupcem Exynosu 980, který byl určen do smartphonů vyšší střední třídy jako konkurence pro Snapdragon 765G. Nový čipset bude vyroben 5nm LPE technologií, na kterou postupně přecházejí všichni velcí výrobci.

690,000+, yes, you read that right, this incredible score comes from Exynos 1080, which exceeds the Snapdragon 865 Plus, especially the GPU. pic.twitter.com/InD72gsKOz