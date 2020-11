Exynos 2100 předežene i Snapdragon 875. Evropanům se blýská na lepší časy

Samsung v svých topmodelů v Evropě tradičně používá vlastní čipsety Exynos, zatímco v USA a na několika dalších vybraných trzích nabízí za stejnou cenu modely osazené nejvýkonnějšími Snapdragony. A zatímco až dosud Evropa, alespoň s ohledem na surový výkon a energetickou efektivitu čipsetů, tahala za kratší konec, vypadá to, že se situace brzy obrátí. Všechny spekulace nasvědčují, že chystaný Exynos 2100 bude výkonnější, než zatím neoznámený Snapdragon 875.

To, že polovodičová divize Samsungu konečně šlape na plné obrátky, bylo zřejmě již u nedávného představení 5nm Exynosu 1080. Výkonově velmi dobře vybavený čipset se dostane do modelů vyšší střední třídy, těm nejdražším zařízením Galaxy má výpočetní výkon dodávat Exynos 2100. Ten má mít podobnou konfiguraci jako Snapdragon 875 (1 + 3 + 4), čipsety se mají lišit výrazněji jen grafickými čipy. U Exynosu se očekává Mali-G78, u Snapdraagonu pak Adreno 660. Pár bodíků na vrch by měl s ohledem na grafiku získat Snapdragon, celkově se ale větší výpočetní výkon očekává od Exynosu.

It is almost certain that the Exynos 2100 CPU has more powerful performance than the Snapdragon 875, and European consumers finally laughed. — Ice universe (@UniverseIce) November 15, 2020

Pro evropské uživatele topmodelů od Samsungu to po letech používání, prokazatelně méně výkonnějších, čipsetů řady Exynos může znít jako rajská hudba. I kdyby nakonec benchmarky dopadly ve prospěch SD875, již teď je jasné, že výkonové rozdíly by mezi oběma čipsety byly minimální. A sága, která začala peticí Evropanů proti používání Exynosů, se tak konečně uzavře. A to u řady Galaxy S21, která by měla mít premiéru už v polovině ledna příštího roku. Do té doby by měl Samsung samostatně odhalit i 5nm Exynos 2100.

Zdroj Twitter