Exynos 9820: nová jádra Mongoose 4 budou výkonnější než Cortex-A76 od ARM

Budoucí smartphony od Samsungu poběží na čipsetu Exynos 9820, který bude vyráběn 7nm EUV procesem. Nový čipset se má poprvé objevit u jubilejního Galaxy S10, již nyní však máme základní představu o jeho výkonu. V čipsetu budou použita nová „custom“ jádra Mongoose 4 (zkráceně M4), která mají být dokonce ještě výkonnější, než nedávno oznámená jádra Cortex-A76. Jádra mají mít takt i přes 3,3 GHz (maximum u A76) a mají být přitom energeticky nepatrně efektivnější.

Podle twitterového účtu Ice Universe má Exynos 9820 v benchmarku Geekbench ve vícejádrovém testu docílit skóre přes 13 tisíc bodů. To by jej výkonově srovnalo s čipsetem Apple A12, který se ve zmiňovaném benchmarku ukázal již v květnu. Čipset A12 vyrábí taiwanský TSMC 7nm procesem, ovšem dosavadní výsledky ukazují, že je o 23% „žravější“, než se původně očekávalo. Tento nedostatek by však měl být, do zářijového představení nových iPhonů, opraven.

Exynos M4 has emerged, its performance will be far beyond Cortex-A76, but we expect it to have better energy efficiency. pic.twitter.com/xJkAQkrBx3