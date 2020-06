Foldů druhé generace bude zprvu málo. Jejich výroba začne až v průběhu srpna

Pokud si brousíte zuby na druhou generaci skládací Galaxy Fold od Samsungu, budete si na něj, oproti dřívějším předpokladům, zřejmě muset počkat o pár měsíců déle. Samsung má sice Galaxy Fold 2 představit 5. srpna, tedy za necelé dvě měsíce. Na trh se však skládačka dostane s odstupem až několika týdnů až měsíců. Na vině jsou omezené dodávky UTG skel, které jsou klíčovou součástí skládacího displeje.

V červenci se podle zdroje nevyrobí téměř žádné kusy, výroba tak bude spuštěna v průběhu srpna. A to znamená, že se skládačka dostane do prodeje nejdříve začátkem září, a to zřejmě jen na vybraných trzích. Na ty další by mohla dorazit se zpožděním, protože ze začátku bude počet kusů dost výrazně omezený.

Production really not starting till August. Almost none in July. Gonna be a late August or September launch. UTG volumes constrained until 2021, so order either early. — Ross Young (@DSCCRoss) June 16, 2020

Galaxy Fold 2 by měl být o něco levnější, než první generace Galaxy Fold, která se po nedávném masivním snížení ceny aktuálně prodává za 45 990 Kč, což je o 12 tisíc méně, než v dubnu. Úvodní cena na českém trhu přitom činila 53 990 Kč. O výkon se u Foldu 2 postará Snapdragon 865 s podporou 5G, potřebnou energii dodá 4 365mAh akumulátor, který bude rozdělen na dvě části. Původní Fold měl přitom nepatrně větší 4 380mAh baterii, takže rozdíl ve výdrži bude opravdu minimální. Nový Fold má používat tzv. technologii „LTPO Backplane“, která má u displeje snížit energetické nároky až o 20 procent.

Jenže, vnější panel má být větších proporcí, a vnitřní displej má podporovat 120 Hz obnovovací frekvenci. Zatím to tedy vypadá, že Fold 2 by mohl vydržet na jedno nabití podobně jako první generace. Jedná se však stále o spekulace, které by se měly v průběhu následujících týdnů postupně zpřesňovat. Na rendery připravované skládačky od Samsungu se můžete podívat zde.

Zdroj Twitter