Fotografická revoluce? Samsung Galaxy S11 má dostat variabilní čočky Varioptics

Leaker Ice Universe na svém Twitteru publikoval zajímavý příspěvek, v němž mobilní fotografy odrazuje od nákupu Galaxy Note10. I přesto, že se nejnovější tabletofon od Samsungu umístil na špici žebříčku DxOMark, má Samsung z pohledu mobilní fotografie u budoucího Galaxy S11 přijít s něčím, co jsme u mobilů ještě neviděli. Co konkrétně má leaker na mysli?

The S11 camera will bring something that has never been seen before. Samsung fans, if you care about the camera, please skip Note10