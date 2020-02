Fotografování s Galaxy Z Flipem vás bude bavit, částečně dokáže zastat i stativ

Samsung Galaxy Z Flip není primárně zamýšlen jako fotomobil se všemi nejlepšími dostupnými fotografickými vymoženostmi. Je to stylové véčko s ohebným displejem a většina dalších parametrů se musela podřídit designu. Výrobce ale ani přesto fotoaparát neošidil a dostal do těla asi to nejlepší, co mu dané prostorové podmínky dovolily. A navíc díky své koncepci má telefon jednu obrovskou výhodu, kterou mu sebelepší fotomobily mohou závidět.



Samsung si dobře uvědomuje benefit využití fotoaparátu při usazení telefonu na podložku. Funkce má název Hands Free focení a je opravdu praktická

Jak už z véčkové konstrukce vyplývá, je to rozevírací telefon. A obrovskou výhodou je, že nemá pouze dva stavy – zavřený a rozložený – ale i mnoho poloh mezi tím. Telefon tak můžete rozevřít do pravého nebo tupého úhlu, posadit na stůl nebo jinou vodorovnou podložku a přitom stále využívat všechny jeho funkce, včetně fotoaparátu. Výrobce s tímto typem používání počítá a do prostředí přidal tzv. Flex Mode – tedy prostředí, které využívá plochy panelu rozdělené přehnutím vejpůl.



Prostředí fotoaparátu: Po sklopení telefonu například do pravého úhlu se prostředí přizpůsobí zohnutému displeji (Flex Mode), ovládací ikony se přeskupí a zmenší náhledové okénko. Na rozlišení nebo poměr stran pořizovaných fotek a videa to ale nemá vliv

Naprosto ideální je tento režim pro fotografování. Pokud chcete mít jistotu ostrého nerozmazaného snímku nebo stabilního videa, postavíte telefon na spodní flip, vrchní ohnete v požadovaném úhlu a můžete fotografovat, jak zadní dvojitou, tak přední selfie kamerou. Tato vlastnost vyplývající z konstrukce telefonu se může hodit hlavně u nočních snímků s delší závěrkou, i když po ruce zrovna nemáte stativ nebo kapesní trojnožku.

Ukázkové fotografie:

Hlavní fotoaparát obsahuje dvojici objektivů – primární se světelností f1.8 a optickou stabilizací obrazu (OIS), sekundární širokoúhlý se světelností f2.2 a šířkou záběru 123°. Obětovat bylo nutné pouze teleobjektiv, takže přibližování (zoom) se děje pouze na digitální bázi pomocí ořezu snímku a následného doostření. Funkci Space Zoom, jako sesterské modely řady S20 tedy Z Flip neobsahuje, ale možnost pořízení několika různých fotek nebo videí jediným záběrem Single Take si zachoval.

Ukázkové video (Full HD, 30 fps):

Fotografie pořízené Samsungem Galaxy Z Flip jsou po prvním rychlém zhodnocení velmi pěkné a plné detailů, což platí pro venkovní snímky i fotky z exteriéru. Oceňujeme zejména rychlé a přesné ostření a široký dynamický rozsah. V horších světelných podmínkách může být trochu limitující světelnost f1.8, tu ale díky funkci „stativu“ bude možné dohnat nastavením delší závěrky v profesionálním režimu. Bez větších výhrad je také pořízené video, u kterého oceňujeme rychlé přeostřování, správnou expozici a účinnou stabilizaci obrazu.