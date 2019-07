Galaxy Buds dostanou stříbrný přeliv, Samsung je zřejmě přibalí k Notu 10

Bezdrátová sluchátka Samsung Galaxy Buds se budou brzy nabízet i ve stříbrné barevné variantě, která není zvolena čirou náhodou. Jedná se o stejný odstín „Aura Glow“, který má nabídnout i jedna z barevných variant chystaného tabletofonu Galaxy Note 10. A protože novinky od Samsungu podle úřadu FCC nedostanou sluchátkový jack, Samsung by jeho absenci mohl „omluvit“ přibalením bezdrátových sluchátek.

A to, buď přímo o základní krabici, nebo v podobě dárku k předobjednávkám, o čemž se v poslední době spekuluje stále častěji. V základním balení by se totiž mohly ukázat delší dobu vyvíjená drátová sluchátka označení jako Samsung ANC Wired Headphones, která ponesou logo AKG a budou se zapojovat přímo do USB-C konektoru. Samsung tedy po vzoru Galaxy A80 do krabice zřejmě nepřibalí žádnou redukci na 3,5mm jack a spolehne se na vlastní, ať již na kabelové, nebo bezdrátové řešení.

Stříbrná sluchátka Galaxy Buds budou stát stejně jako originál, mají navíc jen nový barevný odstín, jinak neprošly žádným hardwarovým vylepšením. Může však dojít k jejich vylepšení z pohledu softwarové části, protože Samsung sluchátka i po několika měsících od spuštění jejich prodejů poměrně často aktualizuje a ladí drobné nedostatky. Recenzi Bluetooth sluchátek Samsung Galaxy Buds si můžete přečíst zde.

Redakční představení sluchátek Samsung Galaxy Buds:

Zdroj Samsung France