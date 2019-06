Galaxy Fold má jít brzy na trh, Samsung oznámí detaily na samostatné akci

Samsung sice ještě oficiální cestou neoznámil, kdy začne prodávat přepracovaný Galaxy Fold, ovšem podle asijského zdroje se má Fold již brzy dostat do prodeje. Vysoce postavený zástupce Samsungu podle zdroje uvedl, že jihokorejci na červen chystají tiskovou konferenci, na které novináře seznámí se všemi změnami, které společnost učinila v konstrukci svého skládacího hybridu. Novináři pak mají Fold na testování dostat s předstihem, sázka na influencery a YouTubery se tedy již zřejmě znovu opakovat nebude.

Do prodeje by se tak Galaxy Fold mohl dostat již koncem června, resp. začátkem července, a to pravděpodobně nejprve v domovské Jižní Koreji, kde se má uskutečnit i zmiňovaná tisková konference. Následně by se mohl skládací hybrid dostat do USA a do Evropy.

I když Samsung ohledně Foldu zatím mlčí, v žádném případě nemá dojít k jeho úplnému vymazání z produktového portfolia. Podle dřívějších spekulací výrobce schoval svrchní plastovou fólii do hran okolo displeje, takže by neměla nikoho lákat k odlepení. V rozevřeném stavu pak Samsung zmenšil mezeru mezi pantem a zadní částí vnitřního displeje.

Rozebíráme problémy Samsungu Galaxy Fold:

Zdroj Newstomato