Galaxy Fold pod třicet? Samsung zřejmě připravuje Lite verzi své skládačky

Samsung připravuje odlehčenou verzi skládacího Galaxy Fold, která bude označena jako Galaxy Fold Lite. Podle informací na Twitteru se má jednat o model, který bude vycházet z první generace Foldu, takže se u něj nedočkáme UTG skla ani dotykového pera S Pen. Nová skládačka má podporovat pouze 4G, úložiště má být 256GB, přičemž výkon skládačce dodá Snapdragon 865.

I have some info on the Galaxy Fold Lite.



-Galaxy Fold Lite 4G

-256GB storage

-Mirror Black, Mirror Purple

-Display has no UTG

-Will be equipped with a mix of 2018/19/20 parts

-outside will probably have a smaller display (not like on Fold, but more like the Z Flip) — Max Weinbach (@MaxWinebach) May 12, 2020

Tělo bude vyrobeno z hliníku, který na předním a zadním krytu doplní sklo (černé nebo fialové). I když byste možná čekali, že kritizovaný vnější displej konečně o něco naroste, musíme vás zklamat. Podle spekulací se má dost zmenšit, a to až na úroveň displeje u véčka Galaxy Z Flip. Vnější panel tedy poslouží jen pro zobrazení zmeškaných událostí, odhalí jméno volajícího nebo jej použijete jako nouzový hledáček. Zdroj udává, že Samsung u skládačky použije mix součástek z let 2018, 2019 a 2020, což Samsungu umožní podstatně snížit koncovou cenu. Zatím se hovoří o částce 1 099 USD (cca 27 750 Kč).

To clear out Galaxy Fold 1 inventory before the Galaxy Fold 2 is launched, Samsung will announce the Galaxy Fold Special Edition in July at a price around $1099. Quantities will be limited to ~55K worldwide. It should look just like the Galaxy Fold 1. Great price! — Ross Young (@DSCCRoss) May 13, 2020

S touto informací ale ostře kontrastuje další spekulace, podle které chce Samsung ještě před oznámením Galaxy Fold 2 uvést na trh tzv. Galaxy Fold Special Edition. Do prodeje má jít v červenci, a má se jednat o výprodej skladových zásob v celosvětovém objemu 55 tisíc kusů. A cena? Přesně 1 099 dolarů, což úplně stejná částka jako u údajného Galaxy Fold Lite. Jak to nakonec dopadne, zatím nevíme, ale je téměř jasné, že by se na trhu mohla ještě v průběhu prázdnin objevit výrazně levnější skládačka od Samsungu.

Redakční představení Samsungu Galaxy Fold:

Zdroj Ross Young, Max Weinbach