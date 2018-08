Galaxy Home: Hi Bixby! Samsung ukázal v New Yorku i svůj první chytrý reproduktor

Samsung koncem minulého týdne v New Yorku, tak trochu stranou od největšího zájmu, který směroval k tabletofonu Galaxy Note 9 a hodinkám Galaxy Watch, představil i svůj první chytrý reproduktor Galaxy Home. Jedná se o přímou odpověď jihokorejců na Apple HomePod, který má oproti dalším konkurenčním reproduktorům Amazon Echo a Google Home přinést kvalitnější zvukový přednes.

Tvar reproduktoru lze těžko popsat, vypadá jako „kotlík“ na třech podpůrných kovových nožkách. Po obvodu je použita látka, pod kterou se skrývá šest reproduktorů a subwoofer. Zvuk z AKG reproduktorů tak pokrývá 360° pole. Mimo to je po stranách rozeseto ještě osm dálkových mikrofonů, které čekají na aktivační hlášku známou ze smartphonů rodiny Galaxy - Hi, Bixby! Funkce reproduktoru pak mají být shodné s tím, co Bixby zvládá na smartphonu. A to bohužel stále jen v angličtině, podpora češtiny je i z dlouhodobého výhledu dost nereálná.

Horní rovná strana reproduktoru nabídne kruhové ovladače pro přepínání skladem a změnu hlasitosti. Více toho Samsung o reproduktoru neprozradil. Další detaily má oznámit až v listopadu na své konferenci pro vývojáře. Samsung však chce s Galaxy Home nastoupit do rozjetého vlaku, v segmentu chytrých reproduktorů v současnosti dominuje Amazon s Googlem a nebude lehké prosadit se. Navíc s hlasovým asistentem Bixby, který v poslední době nezískává moc pozitivních ohlasů...

Představení chytrého reproduktoru Galaxy Home: