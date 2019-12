Galaxy Note10 Lite dostane větší baterii než Galaxy Note10+

Již několik týdnů internetem kolují informace o dvou připravovaných „Lite“ modelech značky Samsung. A zatímco o Galaxy S10 Lite jste si u nás již mohli přečíst, tentokrát se zaměříme na Galaxy Note10 Lite. U obou modelů přitom platí, že se nebude jednat o žádné „ořezané“ smartphony. Výkon poskytne loňský výkonný čipset, energii dodají vysokokapacitní baterie a u Note10 Lite bude navíc i pero S Pen.

Web AndroidHeadlines dokonce již publikoval tiskovou fotografii nového modelu, který se z přední strany velmi výrazně podobá Galaxy S10 Lite, jen bude o něco hranatější. Smartphone dostane rovný 6,5 - 6,7" AMOLED s vycentrovaným průstřelem pro selfie, na zádech zase budou do čtvercového fotomodulu se zakulacenými hranami integrovány tři fotoaparáty s přisvětlovací diodou. Na spodní hraně se má vedle USB-C, hlavního reproduktoru a šachtice pro S Pen objevit i sluchátkový jack! A to by bylo příjemným překvapením.

Rozměry telefonu budou 164 × 76 × 8,6 mm, hmotnost se má zastavit na 205 gramech. Kovové šasi bude na přední a zadní straně doplněno sklem. A uvnitř má být k dispozici vcelku velkorysá baterie s kapacitou 4 500 mAh. A to je více, než u dosavadního topmodelu Galaxy Note10+! O výkon se zřejmě postará Exynos 9810, který už poháněl loňský Galaxy Note 9, a to se 6GB operační pamětí. Uvnitř poběží Android 10 s nadstavbou One UI 2.0, a podle zdroje se na oficiální představení telefonu můžeme těšit 10. ledna 2020.

Galaxy Note10 Lite bude výkonově vycházet z loňského Note 9:

