Galaxy Note10 nepodporuje Gear VR, kabely a redukce budete muset dokoupit

Samsung se u modelů řady Galaxy Note10 zřejmě definitivně rozloučí se svou platformou Gear VR pro zobrazování her, aplikací a videí ve virtuální realitě. Podle zdroje již letošní modely Galaxy Note10 a Galaxy Note10+ nejsou s brýlemi Gear VR kompatibilní, posledními modely, se kterými si mobilní virtuální realitu užijete, jsou letošní smartphony řady Galaxy S10. A to jen s dodatečnou redukcí.

Ještě před několika lety jsme si mohli nový telefon od Samsungu „rozbalit“ přímo ve virtuální realitě. Od té doby se však Samsung zmínce virtuální reality vyhýbá jako čert kříži, skoro jakoby to bylo sprosté slovo. Poslední generace brýlí Gear VR s ovladačem se na trh dostala v roce 2017, a zřejmě již žádná další představena nebude. Samsungu totiž prý končí termín spolupráce se společností Oculus, která se již delší dobu soustředí na své brýle Oculus Go, které nepotřebují vložený smartphone. Obsahový segment pro brýle Gear VR tak zřejmě do pár let úplně zanikne...

Mezi další negativa chystaného tabletofonu patří i obsah balení. Z dřívějška již víme, že Galaxy Note10+ podporuje až 45W dobíjení, v základu však bude přibalen pouze 25W adaptér. Výkonnější dobíječku budete muset přikoupit samostatně, stát má 50 EUR (cca 1 300 Kč). A to stejné platí i pro datový kabel, v krabici bude pouze oboustranný USB-C. Pokud na vašem stroji ještě nemáte USB-C, budete muset samostatně pořídit kabel, který má jednu koncovku typu USB-A. Jistě, je to jen pár stokorun, ale jde o princip. Proč do krabice Samsung nepřibalí miniaturní redukci na USB-A?

A přetřásat se začala i samotná přibalená sluchátka s brandingem AKG. Již dříve se spekulovalo o tom, že Samsung v základní krabici nabídne sluchátka s aktivní redukcí šumu. A protože ANC potřebuje elektrickou energii, nebylo možné redukovat šum u stávajících sluchátek s 3,5mm jackem. Důvod pro odstranění jacku z telefonu by to byl sice byl zvláštní, ale bylo by to alespoň něco hmatatelného. Podle posledních zpráv však v krabici budou kabelová sluchátka bez podpory ANC. A hádáte správně, kabelová sluchátka s ANC mají být k prodeji samostatně...

To se týká i redukce z USB-C na 3,5mm jack, která nebude přibalena v telefonu ale má být samostatně v prodeji. Adaptér s označením EE-UC10JUWEGUS bude stát 15 dolarů (cca 350 Kč), a již před oznámením řady Galaxy Note10 uniklo na internet video, kde lze adaptér vidět po boku adaptérů pro iPhony s Lightning konektorem. Krabička má stejný tvar, barvu a lehce upravený nápis. Přistupuje tedy Samsung dobrovolně na taktiku Applu?

Pokud dáme brýle Gear VR stranou, je zřejmé, že ke Galaxy Note10 bude k dispozici příslušenství, které by klidně mohlo být přibaleno v základní krabici, už jen při pohledu na koncovou cenu, která u Note10+ s 512GB pamětí překračuje 30 tisíc Kč! Pro maximální využití tabletofonu si budete muset navíc přikoupit USB-A kabel, ANC kabelová sluchátka (příp. redukci na jack) nebo 45W síťový adaptér. A to v součtu dělá dalších pár tisíc navrch...

Představení modelů řady Galaxy Note10:

Zdroj Sammobile