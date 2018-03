Galaxy S10 má mít čtečku v displeji a 3D kameru. Vyvine ji izraelský startup

Samsung podle posledních zpráv úzce spolupracuje s izraelským startupem Mantis Vision na vývoji 3D kamery pro připravovaný Galaxy S10. Samotné označení budoucího telefonu se však zřejmě změní, zmiňovaný „S10“ tedy spíše berte jako pracovní název jubilejní desáté generace Galaxy S, která spatří světlo světa v roce 2019.

Podle zdroje z Jižní Koreje spolupracuje společnost Mantis Vision s firmou Navuga na integraci rozpoznávání 3D objektů do fotomodulů. Navuga přitom již dříve dodávala Samsungu fotoaparáty pro zařízení střední třídy, zejména pro smartphony v řadách Galaxy A a Galaxy J. Rozpoznávání 3D objektů od Mantis Vision používají např. RealSense AR kamerky od Intelu, v minulosti s tímto 3D mapováním koketoval i Google, a to u již dnes ukončené platformy Tango pro rozšířenou realitu.

Prezentace firmy Mantis Vision o vývoji mobilního 3D skeneru:

Samsung si od investice 10 milionů dolarů do izraelského startupu slibuje vytvoření 3D mapovací technologie, které bude konkurovat Apple Face ID. Současné řešení inteligentního skenování a AR Emoji není úplně adekvátní odpovědí. Dočkat bychom se však měli již příští rok. A to i přesto, že za půl roku přijde na řadu tabletofon Galaxy Note 9. U něj se podle spekulací nepočítá ani se čtečkou otisků v displeji (á-la Vivo). Ta by se měla poprvé objevit právě až u Galaxy S10.

Podívejte se, jak u Viva funguje čtečka otisků umístěná v displeji:

Zdroj TheInvestor