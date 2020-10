Galaxy S20 FE se Snapdragonem nebo Exynosem? Rozdílů je víc, než si myslíte

Samsung v Česku souběžně prodává jeden model ve dvojité konfiguraci. Galaxy S20 FE si tak můžete pořídit s čipsetem Exynos 990 ale i se Snapdragonem 865. A protože máme oba dva smartphony v redakci, dává nám to unikátní příležitost porovnat oba modely, které se zdánlivě liší jen rozdílným čipsetem. Která verze vydrží déle na jedno nabití, a která zase pořizuje lepší fotografie? Ospravedlní naše zjištění cenový rozdíl tří tisíc mezi oběma verzemi?

Základní srovnání hardwaru

Samsung Galaxy S20 FE běží na čipsetu Exynos 990. Ten je vyráběn 7nm EUV technologií a skládá se ze dvou vlastních jader Exynos M5 (Mongoose) o taktu 2,73 GHz, dvou jader Cortex-A76 taktovaných na 2,5 GHz a ze čtyř 2GHz jader Cortex-A55. Součástí čipsetu je ještě grafický adaptér Mali-G77 MP1. Snapdragon 865 umístěný do Galaxy S20 FE 5G je vyráběn 7nm FinFET technologií. Součástí čipsetu je jedno 2,84GHz jádro Cortex-A77 doplněné trojicí stejných jader o taktu 2,4 GHz. Zbylá čtveřice jader Cortex-A55 běží na frekvenci 1,8 GHz. Grafiku obstarává čip Adreno 650.



Pokukujete po Galaxy S20 FE? Myslete na to, že je telefon k dostání, jak s Exynosem 990, tak se Snapdragonem 865

U obou telefonů jsme měli nainstalovanou poslední verzi firmwaru. S20 FE běžel na verzi XXU1ATIL, S20 FE 5G zase na variantě XXU1ATIG. U obou byla součástí aktualizace zabezpečení ze září, takže můžeme oba firmwary brát, i přes rozdílené označení, jako časově vzájemně odpovídající. Otestovali jsme dvě 128GB varianty, které jsou shodně osazeny 6GB operační pamětí. Aplikace AIDA64 však odhalila, že verze se Snapdragonem má v rámci systému větší adresovatelnou RAM (5 564 vs 5 449 MB). Verze s Exynosem má zase o 1 GB větší interní paměť (po odečtení systémové ROM).

Bluetooth se u 5G varianty hlásí jako verze 5.1, zatímco u Exynos varianty je hodnoceno jako verze 4+. U obou variant je k dispozici stejná sada Bluetooth kodeků, mezi nimiž najdete i aptX, ovšem aptX HD u obou modelů chybí. Samsung i nadále upřednostňuje svůj vlastní SBC.

A do srovnání hardwaru můžeme vzdáleně zařadit i barevné varianty. 5G verze je v Česku dostupná jen v červené, modré a bílé, zato LTE varianta se navíc nabízí i ve fialové, zelené a oranžové. Pokud pro vás není stěžejní surový výkon, ale design, máte k dispozici daleko více barevných variant u verze s Exynosem.

Syntetické benchmarky jako začátek

K základnímu „surovému“ porovnání se jako první nabízí syntetické benchmarky. Papírově je zřejmé, že Snapdragon 865 bude mít ve všech prováděných testech navrch, a to se také potvrdilo. Při testování obou telefonů jsme také brali v potaz rychlost provedení jednotlivých testů. Výkonová skóre jsou sice jasným ukazatelem výkonu, samotná svižnost prostředí, resp. rychlost otevírání aplikací a načítání jsou dalším vodítkem, který pomůže lépe srovnat obě zařízení.

​

V Antutu zvítězila 5G verze telefonu

V benchmarku Antutu jsme se nejprve dočkali výsledku u 5G varianty, u LTE verze jsme na závěrečné hodnocení museli počkat o dvě a půl minuty déle! V jednu chvíli byl poměr zpracování kompletního testu 78 ku 52 procentům. Připomínáme, že se jednalo o stejnou verzi aplikace se standardizovanou sadou testů. A zatímco se při testu 5G model zahřál o 5,9 stupně a klesla mu baterie o tři procenta (při stejném jasu displeje obou telefonů), LTE verze se zahřála o 9,5 stupně a baterie poklesla o pět procent.

Benchmark Galaxy S20 FE (Exynos) Galaxy S50 FE 5G (Snapdragon) Antutu 8.4.3 524 004 bodů 547 559 bodů Geekbench 5 538/2 569 bodů 687/2 979 bodů 3D Mark Sling Shot Extreme 6 191/5 095 7 128/6 464 bodů Basemark medium 6 147 bodů 7 011 bodů PC Mark 2.0 11 765 bodů 12 528 bodů Aztec Ruins OpenGL High 1 593 frames (25 fps) 1 854 frames (29 fps) 1440p Aztec Ruins Off 1 060 frames (16 fps) 1 218 frames (19 fps) Car Chase 2 010 frames (34 fps 2 631 frames (45 fps) 1080p Car Chase Off 2 261 frames (38 fps) 3 017 frames (51 fps) 1440p Manhattan 3.1.1 Off 2 341 frames (38 fps) 3 060 frames (49 fps) Manhattan 3.1 3 410 frames (55 fps) 3 644 frames (59 fps)

Zajímavá je i samotná základní operační teplota obou telefonů. Po ukončení 3D Marku se 5G verze drží na teplotách 30,1°C/31,9°C (baterie/CPU), zatímco LTE verze výrazně topí do dlaně, a není se co divit. Teploty jsou totiž o dost vyšší (35,4°C/60,8°C). A nijak výrazně se to u LTE verze nemění ani po třech minutách klidového režimu (32,8°C/59,3°C).



Teploty procesoru a baterie jsou napříč oběma variantami telefonu dost rozdílné...

Běžná pracovní teplota čipsetu u Exynos varianty je dle statistik Atutu často až o 15 - 20 stupňů vyšší! Teplota navíc dost výrazně osciluje (+/- 5 stupňů jen při stahování souboru), zatímco Snapdragon 865 se stejnou zátěží (navíc se SIM připojenou k síti) drží stabilně na 31 stupních.

Zahřívání při hraní her

V rámci testování jsme na obou telefonech vyzkoušeli hry PUBG, Fortnite a Hearthstone.

PUBG oba modely spustí ve stejný čas, ovšem už na základní obrazovce topí čipset Exynos na 50°C. Po čtvrt hodině hraní je teplota CPU přes 60 stupňů a baterie přes 35 stupňů. U 5G verze je po 15 minutách hraní teplota čipsetu 38°C, přičemž baterie má o pět stupňů méně. Poznáte to i pouhým dotykem na záda, která topí výrazně méně.



I na Stress Testu od Antutu jde vidět „rozháraná“ změna taktu u jednotlivých jader, zatímco Snapdragon 865 zachází se změnou frekvencí poměrně „rozvážně“

I Fortnite se spouští ve stejný čas (42 vteřin), ovšem po patnácti minutách hraní u Exynos verze už dost citelně zatápí (CPU na 63 °C), u Snapdragonu se teplota CPU drží maximálně na 41 stupních. Hearthstone se spouštěl u 5G verze o pět vteřin rychleji, zahřívání zad telefonů při hraní bylo zprvu pocitově srovnatelné, ovšem po čtvrthodině se opět ukázal topící Exynos (59,1°C) oproti lehce zahřátému Snapdragonu (31,4°C)

Jaký je rozdíl ve výdrži na jedno nabití?

Rozdíl je i v samotné výdrži baterie. V rámci testování Exynos verze jsem se spokojil s tím, že mám k dispozici víceméně jednodenní smartphone. Večer mi zbývalo kolem 15 procent baterie, což by do rána sice vydrželo, ale ráno bych telefon stejně zapojoval do nabíječky. Měl jsem aktivní 120Hz displej s automatickým jasem, Always On a tmavý režim v systému, byl jsem připojen na Wi-Fi a běžně telefon používal při práci, včetně poslechu hudby, krátkého hraní, focení brouzdání na webu a procházení sociálních sítí.

Snapdragon varianta mi při podobné testovací zátěži vydržela den a půl, než jsem telefon zapojil do nabíječky. V obou případech si můžete výdrž prodloužit přepnutím na 60Hz režim a vypnutím Always On režimu. I při různých kombinacích v rámci testování jsem dospěl k tomu, že 5G verze vydrží na jedno nabití déle o zhruba o 10 - 20 % déle, tj. minimálně o 3 - 6 hodin na jedno nabití. 5G verze má úspornější čipset, k čemuž dopomáhají i nižší provozní teploty čipsetu a baterie.

Nabíjecí časy jsou u obou telefonů srovnatelné. Exynos verzi v zapnutém stavu dobijete z nuly na sto za necelých 70 minut (s 25W adaptérem), v případě základního 15W síťového adaptéru se dostanete na zhruba hodinu a třičtvrtě. Jedná se o adaptér typu Adaptive Fast Charging, který je zpětně kompatibilní s Quick Charge 2.0, takže stejnou rychlostí dobijete i 5G verzi. A to platí i pro základní 15W adaptér. Pomocí rychlého bezdrátového dobíjení dobijete oba telefony z nuly na sto za necelé tři hodiny.

Rozdíly při focení

Posledním rozdílem, který jsme při testování obou modelů zjistili, byla kvalita fotek. A svou roli v tom může hrát i samotný hardware. Jako hlavní snímač byl u 5G verze použit IMX555 od Sony, zatímco Exynos varianta staví na vlastním snímači SLSI_S5K2LD. Aplikace AIDA64 však na další použité snímače „nevidí“, takže případné rozdíly dalších fotočipů nejsme schopni odhalit. Selfie kamerka je u obou telefonů identická, jedná se o Sony IMX616 s fixním focusem.

Srovnání fotografií:





Interiér - první řada verze s Exynosem, druhá řada 5G varianta





Detaily při zatažené obloze - první řada verze s Exynosem, druhá řada 5G varianta



Širokáč při zatažené obloze - první řada verze s Exynosem, druhá řada 5G varianta



Focení na sluníčku - první řada verze s Exynosem, druhá řada 5G varianta

V praxi tak na fotkách pořízených 5G variantou vidíme větší množství detailů a menší množství šumu. Jenže fotky pořízené LTE verzí mají zase přirozenější barvy, kterou nejsou až tak zesvětlené. Rozdíly se však týkají i natáčení videí, kdy je záznam z Galaxy S20 FE nepatrně trhaný, zatímco z 5G varianty je bez výraznějších problémů. Možná, že kdybychom neměli přímo srovnání, trhání obrazu bychom ani nezaregistrovali, každopádně při porovnání obou telefonů zde tento nedostatek skutečně je. Někdy je patrný více, jindy méně.

Ukázkové video z Galaxy S20 FE:

Ukázkové video z Galaxy S20 FE 5G:

Snapdragon verze zvítězila

Z našeho srovnání jednoznačně vyplývá, že Snapdragon verze vyhrála na plné čáře. U fotoaparátů se vám sice může líbit barevné naladění fotek LTE varianty, ovšem 5G verze se pyšní více detaily a také zvládá natáčet 4K videa i bez sebemenšího sekání a s menší úrovní šumu. Snapdragon je výkonnější a energeticky efektivnější, takže se telefon nezahřívá nebo topí jen minimálně. Čipset je laděn na práci v daleko nižší teplotě, což je pohodlnější i pro samotné běžné používání. A má to i přínos v delší výdrži na jedno nabití.

Jenže, Snapdragon verze stojí o tři tisíce více, takže téměř přesně atakuje hranici 20 tisíc korun. Pokud se podíváme na Exynos variantu, která sice ve všech testech skončila jako druhá, máte k dispozici zajímavý výkon poměr/cena a také čipset, který byste jinak našli v daleko dražších smartphonech rodiny S20 a Note20.

Pokud však z telefonu chcete vymáčknout maximum, dívejte se jen po 5G verzi. I přes zdánlivé rozdíly však očekáváme, že v prodejích, i díky celé paletě barevných variant, bude dominovat slabší verze s Exynosem 990...