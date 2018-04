Galaxy S9 a extrémně zpomalené video. Dejte mu dostatek světla a vznikají kouzla

Samsungy Galaxy S9 vsadily na vylepšený fotoaparát. Už jste mohli přečíst recenzi, článek o variabilní cloně i fotosrovnání s Galaxy S8. Dnes se zaměříme na zpomalené video. Jak natáčení funguje, a proč snímač potřebuje mraky světla?

Galaxy S8 uměl vida se snímkovací frekvencí 240 fps, Galaxy S9 dostal 4× rychlejší obvody pro zpracování obrazu (tzv. „readout circuit“) a povýšil na 960 fps. Navíc je také DRAM čip, ve kterém se při natáčení ukládají obrazová data.

Stejnou snímkovací frekvenci umí také Sony a stejně jako Samsung je to pouze na 0,2 sekundy (záznam se pak roztáhne na 6 sekund). Zatímco u Sony jsme měli problém něco smysluplného natočit, trefit se do zmíněných 2 desetin sekundy, Samsung na to má automatiku. V klidu spustíte záznam a slo-mo režim se aktivuje až když telefon detekuje pohyb ve vyznačené oblasti. Navíc můžete mít takových segmentů v jednom videu až 20. Občas však automatika selže, takže je tu i ruční ovládání.

Samsung při natáčení zpomalených videí využívá i variabilní clonu, která se automaticky otevře (f/1.5), aby na snímač pronikalo více světla. Při snímkovací frekvenci 960 FPS totiž dramaticky poklesne expoziční čas, takže potřebujete mraky umělého světla nebo ostré slunce. Čím více se vzdálíte ideálu, tím více šumu uvidíte.

Ukázky slo-mo z ne úplně ideálních podmínek:

Ostré slunce a vymetená obloha:

Videu zůstane originální zvuk, zpomalené pasáže jsou potichu. V editoru si však můžete vybrat připravenou nebo vlastní hudbu, a jednotlivé zpomalené pasáže dle potřeby deaktivovat. Originály vám zůstanou, upravená videa se uloží do samostatné složky /DCIM/Video Editor.

Slo-mo ve tmě s osvětleným objektem:

Jak si stojí Galaxy S9 ve srovnání se Sony Xperia XZ2? Podle webu GSMarena jsou výsledky hodně podobné. Sony sice dokáže i krátkodobě točit v rozlišení Full HD, ovšem protože výrobce nepřidal větší kapacitu DRAM, mají „superzpomalená“ videa jen poloviční dobu trvání. XZ2 navíc při ručním přeostření potřebuje několik zbytečných kroků navíc a chybí ji detekce pohybu pro automatické spuštění nahrávání. Kvalitativně jsou však výsledky obou telefonů srovnatelné.

Samsung propaguje zpomalená videa dvojicí Slow-mo guys:

Kam se může segment superzpomalených videí ještě posunout? Určitě k lepší kvalitě výsledných snímků a k Full HD rozlišení. Očekává se, že fotoaparát schopný natáčet zpomalená videa s 960 FPS dostane i připravovaný Galaxy Note 9.

Via Phonearena, Samsung News, GSMarena