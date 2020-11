Galaxy Z Roll. Vytáhne Samsung příští rok z rukávu rolovací smartphone?

V nedávné době nás z pohledu konstrukcí mobilních zařízení nejvíce zaujal koncept Oppo X 2021. Oppo představilo a prezentovalo novinářům funkční prototyp zařízení s rolovacím displejem, které vypadalo, jako by přiletělo z budoucnosti. Výrobce se ale záhy přiznal k tomu, že žádné takové zařízení pro komerční sféru v dohledné době vyrobit neplánuje. Zřejmě tak bude řada na jiných, aby ukázali, jak si s rolovacím konceptem poradí. A jedním z prvních, kteří podobné zařízení uvedou na trh, by mohl být jihokorejský Samsung.

Ten má již zkušenosti ze segmentu skládacích véček a skládacích hybridů, a podle spekulací přemýšlí jihokorejci i nad dalšími konstrukcemi. A rolující displej je rozhodně jednou z alternativ. Samsung aktuálně zvažuje o využití 6" rolovacího displeje, který se podle potřeby natáhne do úhlopříčky osmi palců. U tohoto zařízení, které by se mohlo jmenovat Galaxy Z Roll, by tak bylo daleko jednodušší nasadit stylus S Pen, protože by k jeho rozpoznání stačil běžný flexibilní digitizér.

Jak by takové zařízení mohlo vypadat, naznačuje grafika v naší galerii. Jedná se samozřejmě jen o fanouškovský koncept, takže vyobrazené zařízení může být na hony vzdálené od reality. Na druhou stranu by tato konstrukce, podle našeho názoru, dávala velký smysl. Hybrid telefonu a tabletu bude dotažen k dokonalosti, displej nebude „zdobit“ žádný překlad a stylus vylepší produktivitu.

Koncept rolovatelného Samsungu z YouTube kanálu Concept Creator:

Rok 2021 tak zřejmě bude, tedy s ohledem na konstrukce telefonů, dost zajímavý. Velké věci se čekají i od LG. To letos oznámilo netradiční vytáčecí LG Wing, a příští rok chce výrobce veřejnosti ukázat i telefon s rolovacím panelem.

Představovací video vytáčecího LG Wing:

Zdroj Letsgodigital, Androidauthority