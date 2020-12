GameDriver: Samsung otevírá možnosti pro rychlejší optimalizaci mobilních her

Samsung pro řadu Galaxy S20 a Galaxy Note20 vydal sadu ovladačů pro grafické čipy, které slouží k jednorázovému vylepšení herního výkonu vybraných titulů. A navíc to otevírá dveře pro možný samostatný update grafiky, bez toho, aniž by telefony musely čekat na velký systémový update. V současné podobě přináší balíček podporu pro kvalitnější grafiku ve hrách Fortnite, Black Desert: Mobile a také v mobilní verzi Call of Duty.

Samsung však v rámci iniciativy GameDev spolupracuje s celou řadou partnerů (Microsoft, Square Enix, Tencent Games, Netmarble, Jagex, Unity, a další), takže je jen otázkou času, než se na topmodely od Samsungu dostanou specifické grafické updaty pro další populární hry. Aplikace je ke stažení pro Galaxy 20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note20 a pro Galaxy Note20 Ultra. Zajímá vás však tato varianta určená pro grafické adaptéry Mali, jimiž jsou osazeny čipsety Exynos. V případě, že byste náhodou používali dovezenou variantu se Snapdragonem, můžete si zde stáhnout aplikaci pro grafiky Adreno.

Gameplay Trailer hry Black Desert Mobile:

Zdroj Samsung Community, Samsung Developers