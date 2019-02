Gear VR téměř jako sprosté slovo. Galaxy S10 je však s brýlemi stále kompatibilní

Na konferenci Unpacked 2019 nás mimo představení Galaxy 10e, Galaxy S10 a Galaxy S10+ zaujalo i to, že Samsung již druhým rokem po sobě přestal vyzdvihovat mobilní virtuální realitu v brýlích Gear VR. Tedy segment, který měl před pár lety velmi dobře našlápnuto, raketově rostl, přesto je po něm nyní ticho jako po pěšině. Jsou tedy nové smartphony Galaxy S10 alespoň kompatibilní se staršími brýlemi?

Ano, jsou, a to bez přídavné redukce, která je potřeba jen pro přerostlý tabletofon Galaxy Note 9. Všechny modely řady Galaxy S10 lze vložit do poslední generace headsetu s ovladačem VR Controller, která se datuje do roku 2017. Do té doby Samsung vydával každý rok nepatrně vylepšené brýle Gear VR, od této strategie však jihokorejci již upustili. A jak to bude s mobilní virtuální realitou od Samsungu, zatím nikdo netuší.

Starší brýle však znamenají jediné. I s novými, na výšku protaženými, Infinity-O displeji se sice do brýlí s „es desítkami“ vejdete bez problémů, zobrazovací kvalita však bude stejná jako u starších modelů. Protože jsou původní brýle navrženy pro displeje v poměru 16:9, protažená část displeje „navíc“ je pro brýle úplně zbytečná. Pro každé oko tak bude i nadále k dispozici maximální rozlišení 1 280 × 1 440 pix, v případě základního Galaxy S10e to kvůli nižšímu rozlišení bude jen 1 140 × 1 080 pix.

Samsung se ze segmentu mobilní virtuální reality nestahuje, na druhou stranu ji nijak marketingově neprezentuje a evidentně nepokračuje s jejím dalším vývojem. Při jaké jiné příležitosti by měl výrobce oznámit nějaké přelomové novinky v segmentu virtuální reality, než při představení jubilejní desáté generace řady Galaxy S?

Zdroj Roadtovr