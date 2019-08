Grafenové baterie se blíží! Samsung je má do smartphonů integrovat do dvou let

Známý „leaker“ Evan Blass (@evleaks) vypustil do světa zajímavou informaci. Podle jeho vyjádření Samsung dotahuje vývoj smartphonu s grafenovou baterií, který se má na trh objevit, buď příští, nebo přespříští rok. Evan Blass dodává, že Samsung zřejmě již nyní testuje grafenové baterie v prototypech, výroba grafenových baterií je však zatím extrémně drahá. Jihokorejci tak pracují na snížení výrobních nákladů při současném zvýšení jejich produkce.

Vývoj grafenových baterií do mobilů se táhne již celou řadu let, v roce 2004 se o grafenu mluvilo jako u budoucí náhradě Li-Ion a Li-Pol baterií, a ani po patnácti letech se na dominanci lithia v akumulátorech nic nezměnilo. Naposledy se o grafenových bateriích hovořilo loni v souvislosti s připravovaným Galaxy Note10, což Samsung nakonec nestihl. Budoucnost však vypadá hodně slibně.

Grafenové baterie od Samsungu mají mít až o 45 % vyšší kapacitu a navíc se mají dobíjet až pětkrát rychleji. Ilustrovat si to můžeme třeba u 4 000mAh baterie pro Galaxy Note 9. Při stejných rozměrech by grafenová verze mohla mít kapacitu 5 800 mAh. A kdyby se lithiový akumulátor nabíjel hodinu, grafenový o stejných rozměrech by potřeboval jen 12 minut! I přes rychlejší nabíjení materiál stárne daleko pomaleji než lithium, baterie jsou navíc daleko bezpečnější. Ani při selhání všech bezpečnostních bariér se od sebe jen tak nevznítí.

Grafen má přinést revoluci (nejen) do mobilních baterií:

Budeme na každodenní nabíjení topmodelů brzy už jen vzpomínat? Budoucnost může být pro smartphony, s ohledem na jejich výdrž a rychlost samotného dobíjení, hodně zajímavá.

