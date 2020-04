„Hackněte“ si čtečku otisků u Samsungů. Po malé úpravě bude daleko rychlejší!

Stačí přepnutí jednoho jediného přepínače, a poddisplejová čtečka otisků prstů se u smartphonů od Samsungu může podstatně zrychlit. Ukázalo se totiž, že v rámci úsporných opatření je balíček obsluhující biometrické zabezpečení telefonu veden mezi aplikacemi s „automaticky optimalizovaným výkonem“. A to za účelem úspory baterie, ovšem třeba konkrétně u Galaxy S20 Ultra balíček v našem případě hlásí využití 29 procent baterie od po! Pokud u něj optimalizaci vypnete, bude čtečka otisků rychlá, jako nikdy předtím!

Ne, nejedná se o „hackování“ v pravém slova smyslu, pro zrychlení čtečky bude třeba jen přepnout jeden přepínač. Přejděte do Nastavení - Aplikace a v nabídce se třemi tečkami v pravém horním rohu zvolte Zobrazit systémové aplikace a vyhledejte balíček com.samsung.android.biometrics.app.setting. Následně u něj přejděte na Baterie - Optimal. využití baterie, v zobrazeném seznamu nejprve přepněte na zobrazení všech aplikací, a následně vyhledejte stejnojmenný balíček a deaktivujte u něj přepínač.

Následně bude stačit už jen restart telefonu. Počkejte až telefon kompletně naběhne, odemkněte jej záložním heslem, zamkněte, a jakmile přiložíte prst na čtečku, budete se divit, jak rychle se telefon odemkne! U některých zařízení přínos nemusí být až tak vidět, konkrétně u Galaxy S20 Ultra je odemknutí bleskové, telefon se odemkne bez jakékoliv zdržující animace. U Galaxy Note10+ je zrychlení jen nepatrné, i tak je však znát. Je navíc pravděpodobné, že změna nastavení se může u stejných modelů projevit trochu odlišně. Každopádně o placebo efekt se rozhodně nejedná.

Je však otázkou, proč Samsung vůbec čtečku řadí mezi optimalizované aplikace. Pokud by již při prvním spuštění byla čtečka neoptimalizovaná, značně by si napravila svou reputaci. Podle mnohých je odemykání Samsungů nově minimálně dvakrát rychlejší, ani po týdnu nedochází k žádnému znatelnému snížení výdrže na jedno nabití. Pokud máte smartphony řady Galaxy se čtečkou otisků v displeji, můžete tuto změnu nastavení vyzkoušet. Dejte nám do komentářů vědět, zda po úpravě nastavení pozorujete nějakou změnu.

Zdroj XDA