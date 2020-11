Hearthstone a Brawl Stars. Startuje 5. ročník Samsung MČR v mobilních hrách

V Česku se již brzy uskuteční již 5. ročník akce Samsung MČR v mobilních hrách, v němž se bude soutěžit ve dvou populárních mobilních hrách Hearhstone a Brawl Stars, která se na MČR objevuje vůbec poprvé. Kombinuje prvky strategie, střílečky a žánru MOBA a do finálové fáze se kvalifikovalo hned osm týmů, které si to o titul rozdají již dnes 13. listopadu. V případě finálové fáze turnaje Hearthstone se utká šestnáct nejlepších hráčů této sezóny, a to již v průběhu zítřka.

Turnaj je dotován finanční sumou 133 tisíc korun, přičemž 50 tisíc je vyhrazeno pro Brawl Stars a 83 tisíc pro Hearthstone. Celkové finanční odměny budou rozděleny podle finálového umístění. Přímé přenosy z turnaje budou k dispozici na Twitch kanále PLAYzone, na HbbTV televizních stanic Prima či na facebookovém profilu Prima COOL. Přenos budou probíhat z jednoho z nejmodernějších a největších eSport studí ve střední Evropě, které má celkovou rozlohu 400 m2.

Představení mobilní hry Brawl Stars: