Hit Fortnite konečně na Androidu. Hra se poprvé ukáže u Samsungu Galaxy Note 9

Mobilní hit Fortnite pro Android je již doslova za dveřmi. Hra, která na iOS vydělala jen za první měsíc od spuštění 25 milionů dolarů, byla pro Android slibována již dávno, ovšem její vydání bylo neustále odkládáno. Důvod je nyní zřejmý. Samsung se dohodl s vydavatelem hry, studiem Epic Games, na tom, že bude hra exkluzivně dostupná u připravovaného Galaxy Note 9.

Samsung chce exkluzivní nabídkou Fortnite for Android (na prvních 30 dní) akcentovat i herní stránku připravovaného smartphonu, který se jinak tváří jako ryze pracovní zařízení. Samsung si chce na pomoc přizvat i populárního streamera her s přezdívkou Ninja, který má na platformě Twitch přes 200 tisíc platících odběratelů. Na Twitchi jej celkem sleduje 10 milionů uživatelů, na jeho YouTube kanále pak přes 15 milionů lidí. Pokud by herní stránku Notu 9 odprezentoval právě on, mohlo by to pro Samsung znamenat zvýšenou popularitu z řad mobilních hráčů.

Hra bude uzpůsobena pro ovládání dotykovým perem S Pen (míření a střelba) a bude ji možné hrát i v desktopovém režimu DeX. Pro jeho fungování navíc nebude třeba samostatná dokovací stanice, i přesto však bude zachována kompatibilita s podložkou DeX Pad a krabičkou DeX Station. Hra Fortnite pro Android bude u Notu 9 k dispozici zdarma, a to včetně bonusové in-game měny V-Bucks v hodnotě 100 - 150 dolarů (tj. 2 200 - 3 300 Kč).

Trailer k mobilní hře Fortnite Battle Royale:

Zdroj xda-developers