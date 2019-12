Hlavní přednosti Samsungu Galaxy Note10 Lite? Velká baterie a optický zoom

Německý server WinFuture před týdnem na veřejnost publikoval tiskové fotografie chystaného Samsungu Galaxy Note10 Lite, k nimž nyní přidává i detailní specifikace. Představení telefonu v polovině ledna 2020 tak bude pouze formálním potvrzením dosavadních spekulací. Ve zkratce bude mít nový Note design modelů z roku 2019, bude však používat procesor z roku 2018. Mezi největší překvapení patří kapacita baterie, rychlodobíjení a zoomový objektiv.

Galaxy Note10 Lite dostane rovný 6,7 Super AMOLED displej s rozlišením 2 400 × 1 080 pix. Ve vycentrovaném průstřelu bude připravena 32MPx selfie s autofocusem (F2.0). Displej půjde mimo prstu ovládat i stylusem, jehož šachtice bude k dispozici na spodní hraně. A to po boku sluchátkového konektoru, reproduktoru a USB-C. Na zádech bude připraven trojitý fotoaparát. Hlavní 12MPx snímač se bude opírat o Dual Pixel autofocus (F1.7), doplní jej ultraširokoúhlý 12MPx objektiv a 12MPx zoomový objektiv s 2× optickým přiblížením.

Note 10 Lite dále podporuje natáčení 4K videí až v 60 fps, a počítat máme i se Superzpomalenými videi. Potřebnou energii dodá 4 500mAh baterie, která bude podporovat 25W rychlé nabíjení, bohužel však bez možnost bezdrátového dobíjení. Výkon dodá čipset Exynos 9810, na němž byl postaven loňský Galaxy Note 9, a to ve spojitosti se 6GB RAM. Interní 128GB paměť půjde rozšířit microSD kartami o dalších 512 GB. No a uvnitř bude samozřejmě od vybalení z krabice připraven Android 10 s nadstavbou One UI 2.0.

Galaxy Note10 Lite má být představen v polovině ledna společně s Galaxy S10 Lite, krátce na to se novinka začne prodávat v Indii a v dalších asijských zemích. Koncem ledna by měl Note10 Lite zavítat i do Evropy. Díky neopatrnosti slovenského prodejce víme, že se bude evropská cena pohybovat okolo 609 EUR, což dělá zhruba 15 500 Kč.

