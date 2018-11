Hodinky Samsung Galaxy Watch LTE s eSIM jsou nově k dostání u T-Mobilu

Hodinky Samsung Galaxy Watch LTE s eSIM nám do redakce dorazily minulý týden, a v samostatném článku jsme si ukázali, jak eSIM vlastně vypadá, a jak se instaluje do zařízení. Bylo tak jen otázkou času, než T-Mobile uvede hodinky do pultového prodeje. Stalo se tak k dnešnímu dni, přičemž hodinky jsou k dostání na e-shopu T-Mobilu a také v těchto vybraných značkových prodejnách:

Praha (Nový Smíchov, Metropole Zličín, Národní třída)

Pardubice (Palác Pardubice)

Ostrava (Nová Karolina)

Brno (Olympia Centrum)

Opava (U Fortny)

Hradec Králové (OC Futurum)

Liberec (Forum Liberec)

Plzeň (OC Plzeň Plaza)

LTE verze hodinek je v prodeji pouze ve velikosti 46 mm a to ve stříbrné barvené variantě, jedná se tak o jedny z prvních hodinek, které v ČR oficiální cestou podporují eSIM. Výhoda hodinek je zřejmá, umožní vám být na příjmu i tehdy, když s sebou nemáte telefon, např. při běhání. Ze svého smartphonu pak můžete nastavit nepodmíněné přesměrování na telefon. A ti úplně nejotrlejší mohou hodinkami zkusit plně nahradit smartphone, bez velkých kompromisů se to ale neobejde.

Hodinky Galaxy Watch LTE tak šlapou cestu pro budoucí zařízení s eSIM - to, co dnes vypadá jako „cool“ funkce, by již za pár let mělo být absolutní samozřejmostí. Hodinky lze zakoupit za cenu 10 489 Kč, s úpisem vyjdou na 8 741 Kč. Oproti námi testované 42mm variantě mají hodinky větší displej, pohodlněji se ovládají a také vydrží déle na jedno nabití.

Představení hodinek Samsung Galaxy Watch: