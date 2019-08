Hodinky tajemství zbavené. Galaxy Watch Active 2 se ukazují ze všech stran

Samsung představí 5. srpna nové hodinky Galaxy Watch Active 2, a to v rámci akce Digital Unpacked. Na ní nejsou zváni žádní novináři, premiéra totiž proběhne pouze na webu. Ovšem už nyní o připravovaných hodinkách víme vše podstatné včetně designu. Pohledy na hodinky ze všech možných úhlů již s předstihem unikly na internet. A to včetně obrázků speciální Under Armour Edition.

Hodinky budou k dispozici ve dvou velikostech těla. Ve 40mm bude připraven 1,2" AMOLED panel, u 44mm varianty naroste úhlopříčka na 1,4 palce. V obou případech nabídne displej rozlišení 360 × 360 pix. Tělo nabídne zvýšenou odolnost 5 ATM, na vnitřní straně bude připraven měřič srdečního tepu i jedna z elektrod pro měření EKG. Funkce však má na hodinky oficiálně dorazit až v příštím roce.

Výkon hodinkám dodá Exynos 9110 se 768MB RAM, která u LTE verze s eSIM naroste na dvojnásobek. Kapacita baterie bude v závislosti na verzi, buď 247 mAh, nebo 340 mAh. Konektivitu zajistí Bluetooth 5.0, v hodinkách poběží operační systém Tizen, který už nepůjde ovládat otočnou lunetou. Spekuluje se však o dotykové formě, která by fungovala na okrajích displeje. Ve výbavě nemá chybět ani upozornění na vyšší srdeční tep či detekce pádů.

Teaser Samsungu na Galaxy Tab S6 a hodinky Watch Active 2:

Zdroj Android Headlines