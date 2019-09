Hry z PC v mobilu! Samsung zprovoznil betu PlayGalaxy Link na Galaxy Note10

Dočkali jsme se o pár dní dříve, než bylo zprvu avizováno - Samsung zprovoznil funkci PlayGalaxy Link na modelech Galaxy Note10 a Galaxy Note10+. Služba slouží ke streamování her z počítače, které můžete ovládat přímo z mobilu. V současné době je funkce v betaverzi, a to pouze v USA a v Jižní Koreji. Instalační balíček si však můžete stáhnout z webu, takže si PlayGalaxy Link můžete vyzkoušet i vy.

Co budete potřebovat?

Zprovoznění služby není nijak složité. Do počítače si stáhněte aplikaci PlayGalaxy Link z oficiálních stránek, kterou nainstalujte. Po spuštění se k aplikaci přihlaste svým Samsung účtem, pokud ještě žádný nemáte, můžete si vytvořit nový. Buď úplně od píky, nebo si Samsung účet převezme většinu potřebných informací z vámi uvedeného Gmailu. Aplikace v počítači následně vyhledá nainstalované hry, pokud by snad nějaká chyběla, můžete si ručně přidat další, stačí aplikaci ukázat cestu k *.exe souboru, kterým se hra spouští.

S mobilní aplikací je to již trochu složitější. Instalátor je sice k dispozici na Galaxy Storu, ovšem stáhnout jej můžete pouze v Jižní Koreji a v USA, kde byla beta prozatím spuštěna. Svět je však dost propojen, takže američané hned instalační soubor nasdíleli ke stažení (samozřejmě neručíme za instalaci aplikací mimo obchod Google Play). Balíček stačí po stažení přesunout do telefonu a nainstalovat. První krokem je opět přihlášení k Samsung účtu. Pokud jste s počítačem na stejné Wi-Fi síti, měli byste jej v aplikaci hned vidět. Po kliknutí na položku DESKTOP-XXXXXXX dojde ke spojení s počítačem, který v tu ránu začnete ovládat na dálku.

Jak ovládat PC na dálku?

Dotyky na displej suplují pohyby myší, tapnutí na displej se rovná kliknutí levým tlačítkem myši. Samotný displej se pak ve Windows tváří jako virtuální Xbox 360 Controller. Z mobilní aplikace stačí vybrat z her nainstalovaných v PC, následně se spouští streamování zvolené hry do mobilu.

Funkce je stále v betaverzi, takže vás na úvod čekají časté výpadky. Je třeba abyste byli s počítačem co nejblíže Wi-Fi routeru, počítač by na něj měl být v ideálním případě připojen přes kabel. V mobilu si následně nastavíte detaily spojení, jako čas ukončení služby při minimalizaci na pozadí či maximální datový tok. Poměrně překvapivě můžete hru streamovat z počítače i do smartphonu přes mobilní data. Počítejte ale s tím, že za minutu spojení telefon v průměru stáhne 45 MB dat. Na nějaké delší hraní přes mobilní sítě to tedy nevypadá.

Z her jsme si vyzkoušeli Hearthstone, který samozřejmě má i svou mobilní verzi, ta počítačová sloužila spíše na ukázku. Na mobilu jsme také chvíli ovládali World of Warcraft, což je dlouholetý sen každého „WoWkaře“, ovšem hodilo by se namapování ovladačů, protože u spousty her dotyková tlačítka vůbec nefungují. A, i když splníte úplně vše, aplikace se čas od času sama zavře a ukončí spojení.

Představení aplikace PlayGalaxy Link:

Na plnohodnotnou podporu streamování her z PC si tak budeme muset počkat do té doby, než se aplikace oprostí od betarežimu. Popř. můžete vsadit na samostatnou aplikaci Parsec, pod kterou se podepsali stejní vývojáři jako u PlayGalaxy Link. Aplikace Parsec funguje daleko déle a streamování běží bez větších problémů.