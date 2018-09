Huawei chystá Mate 20, Samsung zase P30. Zůstanou novinky pouze v Číně?

Samsung, zdá se, v posledních měsících útočí přímo proti Huawei. Před nedávnem představil Galaxy A7 (2018) se třemi fotoaparáty, a podle spekulací má Huawei brzy „předehnat“se čtyřmi fotoaparáty na zadní straně. Stát se tak má u říjnového Galaxy A9 (2018). Jihokorejský výrobce se ale snaží i v Číně, kde brzy představí dvě novinky - Galaxy P30 a Galaxy P30+. A je zřejmé, že označení „pé třicet“ Samsung nezvolil úplnou náhodou...

Právě dobře prodávající se řada P20 od Huawei byla jihokorejcům zřejmě trnem v oku, takže chystají modely řady P30. Galaxy P30 a P30+ mají být vůbec prvními Samsungy, které dostanou čtečku otisků prstů umístěnou pod displejem. A to přesto, že obě novinky nabídnou IPS LCD panely, které s optickou čtečkou (používanou u AMOLEDů) nejsou kompatibilní. Samsung však podle všeho odebere čtečky od společnosti JDI, které mají fungovat i pod ztenčenými LCD displeji. Kvalitnější a přesnější poddisplejovou čtečku má příští rok přinést Galaxy S10, má používat ultrazvukovou čtečku třetí generace od Qualcommu.

O Galaxy P30 a P30+ toho zatím moc nevíme. Základní model s kódovým označením Phoenix bude mít modelové označení SM-G6200, a názvy modelů se čtyřmi číslicemi jsou tradičně omezeny pouze na Čínu. To však nevylučuje existenci evropské verze (SM-G620F), která by se mohla ukázat 11. října v Miláně. Barevné varianty by měly obsahovat přechody (tzv. gradient) na zádech, přesné odstíny však neznáme.

Samsung má před sebou hodně nabitý půlrok. V lednu by se na veletrhu CES mohl ukázat skládací Galaxy F, v únoru se na barcelonském MWC očekává premiéra jubilejního Galaxy S10.

Via Smartprix