I skládačky musí přežít špatné zacházení. Jak v tom obstál Samsung Galaxy Fold?

JerryRigEverything na svém YouTube kanálu pokračuje s mučením smartphonů různých značek, a tentokrát došlo na opravenou verzi Samsungu Galaxy Fold. Video začíná unboxingem jihokorejské varianty, podíváme se tedy na obsah základního balení i na zprostředkované první dojmy z překládání displeje. Hned po prvním zapnutí přístroje je zobrazeno varování o tom, abyste na displej nijak výrazně netlačili, nelepili na něj žádné další fólie nebo informace o tom, abyste se s telefonem nepřibližovali k magnetům nebo platebním kartám.

Samsung Galaxy Fold u JerryRigEverything:

Na skládací hybrid je tedy třeba dávat dobrý pozor. A když už je vaším cílem Samsung Galaxy Fold úplně zničit, jak skládačka obstojí? Zatímco vnější skleněný displej bylo možné poškrábat až hrotem s tvrdostí šest (což odpovídá každému druhému testovaného smartphonu), na vnitřní displej si budete muset dávat setsakramentský pozor. Byl poškrábán již hrotem s tvrdostí dvě, což znamená, že do vnitřního plastového krytu uděláte vryp i pouhým nehtem. Překlad v displeji je viditelný zejména ve vypnutém stavu, jinak se z větší části „schová“ za zobrazený obsah.

Na videu můžete vidět i test s drobnými kamínky nasypanými do vnitřního displeje, který je následně zavřen. Téměř okamžitě se nečistoty dostaly do pantu, který začal skřípat, ale k poškození displeje to nevedlo. Tlačítka a konstrukce Foldu je kovová, zadní kryt je vyroben ze skla. Pokud můžeme Foldu připsat plusové body, je to za vnitřní displej, který se po popálení velmi brzy vrátí do své původní podoby. Přeložení naopak už bylo jen poslední třešničkou na dortu, protože nedošlo k nezvratnému poškození displeje, jako např. u Royole FlexPai.