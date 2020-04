I takhle vypadá ekologie. Z krabice od Samsungu postavíte třeba domeček pro kočku

Samsung představil nový ekologický způsob balení svých televizorů řady Lifestyle. Cílem jeho snahy je snížení ekologické stopy, takže obal, který se dříve vyhazoval, nyní najde nové využití.

Balení je z vlnité lepenky šetrné k životnímu prostředí. Samsung jej použije u modelů The Serif, The Frame a The Sero. Na obou stranách je perforace a značky, podle kterých zákazníci krabici rozřežou do potřebných tvarů. Podle jednoduchého návodu pak postaví malý stoleček, stojánek na časopisy nebo domeček pro kočky.

Ekologický je i návod – není vytištěný, uživatelé si jej stáhnou do telefonu pomocí QR kódu z krabice.

Tím ale možnosti využití krabic od televizí nekončí. Samsung ve spolupráci s časopisem Dezeen od 6. dubna pořádá celosvětovou soutěž, do které mohou lidé posílat své nápady na využití prázdných krabic. Nejpovedenější a nejpraktičtější návrhy Samsung zařadí do manuálu.