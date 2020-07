Ideální televize ke smartphonu? Otočná Samsung Sero může být zajímavostí roku

Doba, kdy byla středobodem domácnosti multimediální televize, už je dávno pryč. Na druhou stranu, i když má každý svůj telefon, televize v obývacím pokoji „přežila“ i do dnešní doby. A to proto, že se dokáže přizpůsobit. Zdárnou ukázkou tohoto přerodu je otočná televize The Sero od Samsungu, která vypadá jako ideální doplněk ke smartphonu.

Hlavní předností této livestylové televize je přizpůsobení se mobilnímu obsahu. Pokud jste na televizi dříve zrcadlili rozhraní telefonu na výšku, ať již při procházení systému nebo spuštěné aplikacem, doplnily displej smartphonu na televizi boční černé pruhy. A co na to Sero? Jednoduše se otočí podle potřeby. A to, buď pomocí ovladače, nebo automaticky. Stačí připojený telefon překlopit na bok.

Představení televize The Sero:

Obrazovka QLED s úhlopříčkou 43 palců (109 cm) nabídne maximální rozlišení 4K UHD. Součástí televize je i integrovaný stojan, do něhož byl ukryt 60W audiosystém typu 4.1. A pokud ke stojanu dokoupíte kolečka, nemusí být The Sero napevno „přikován“ v obýváku, ale můžete jej jednoduše převážet tam, kde televizi aktuálně potřebujete. Spojení s telefonem je rychlé, stačí se smartphonem dotknout rámu. Televize podporuje Bluetooth 4.2 a Wi-Fi 5, spojit se s ní dokáží smartphony s Androidem a iOS přes aplikaci SmartThings.

Televize The Sero (Samsung QE43LS05T) s úhlopříčkou 43" bude v Česku brzy dostupná za cenu 39 990 Kč.