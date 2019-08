iFixit do šroubku rozebral Galaxy Note10+, USB-C je na samostatné desce

Web iFixit rozebral aktuální generaci tabletofonu Galaxy Note10+, a pohled do útrob ukázal na fotografiích. Rozborky se účastnila 5G verze se Snapdragonem 855, takže „vnitřnosti“ úplně neodpovídají evropské variantě s Exynosem 9825, rozvržení hlavních součásti však bude mezi oběma modely úplně stejné.

Rozborka odhalila několik detailů. V prvé řadě na tom bude nový Note10+, co do náročnosti opravy, stejně jako Galaxy S10. Skóre opravitelnosti 3/10 znamená, že pro výměnu displeje bude třeba telefon do šroubku rozebrat. Baterie je k tělu přilepena silným lepidlem, navíc přes ní vede svazek kablíků od displeje, takže bude akumulátor o něco složitější na výměnu. To platí i pro zadní skleněný kryt, který je ke zbytku kovového těla opět přilepen silným lepidlem.

Představení Samsungů Galaxy Note10 a Note10+:

Naštěstí se nepotvrdily dřívější spekulace, podle kterých by měl být konektor USB-C přímo na základní desce. Systémový konektor má svou malou desku, která půjde při případných problémech vcelku snadno nahradit za jinou. Rozborka odhalila i nový čtvercový vibrační motorek pro výraznější vibrační ozvu nebo vypařovací komoru pro chlazení interních komponent. Kompletní rozborku si můžete prohlédnout zde.