iFixit se pustil do další rozborky. Podívejte se na rozebraný Samsung Galaxy S9+

Web iFixit, jak již bývá jeho dobrým zvykem, i letos do šroubku rozebral nejnovější highe-end smartphone od Samsungu, Galaxy S9+. Smartphone se vzhledově výrazně podobá loňským „es osmičkám“ (rozborka zde), a to stejné platí i pro „vnitřnosti“ a samostatné sestavení telefonu. Sklo a kov jsou k sobě přilepeny velkým množstvím lepidla, takže na nějakou snadnou opravu v domácích podmínkách to rozhodně nevypadá.

Změn uvnitř Galaxy S9+ není mnoho, a to i přesto, že telefon na zadní straně nabízí duální fotoaparát. Oba snímače jsou na jednom PCB a připojeny k základní desce jedním konektorem. Rozborka Galaxy S9+ také odhalila mechanismus variabilní clony či detaily použité 3 500mAh baterie (3,85V, 13,48 Wh). iFixit vyhodnotil skóre „opravitelnosti“ na 4/10 (10 je nejsnadnější), zejména díky velkému množství lepidla a nesnadné výměně displeje. Pro přístup k němu je totiž třeba rozebrat skoro celý telefon, a to včetně zadního skla. Krycí sklo displeje navíc při procesu výměny s největší pravděpodobností praskne.

Naše první dojmy z Galaxy S9 a Galaxy S9+:

Recenzi Samsungu Galaxy S9+ si můžete přečíst zde.

Zdroj iFixit