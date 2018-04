INFOGRAFIKA: 18 let fotomobilů Samsung. Od selfie véčka s anténkou až po Galaxy S9+

Letos je to už 30 let od okamžiku, kdy Samsung vyrobil a začal prodávat první mobilní telefon. Fotoaparát tehdy samozřejmě neměl. Tato vymoženost se do mobilů dostala až mnohem později – konkrétně u korejské značky v roce 2000. Byl to model SCH-V200 s foťáčkem o rozlišní 0,35 Mpx. Do paměti zařízení se tehdy vešlo maximálně 20 fotografií, ale prohlížet jste si je mohli až po připojení mobilu k počítači.

A pak už následovaly další modely různých tvarů, konstrukcí a fotoaparátů. K 18letému výročí od vydání prvního fotomobilu vydává Samsung infografiku, ve které ukazuje ty nejpodstatnější milníky. Věděli jste například, že první selfie fotomobil měl Samsung už v roce 2002? Model SCH-X590 měl kamerku instalovanou v kloubu véčka a bylo ji možné natočit k sobě i od sebe.