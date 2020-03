INFOGRAFIKA: Cesta Samsungu ke 100× zoomu od hrbatého mobilofoťáku po obří Ultru

Od uvedení prvního smartphonu ve vlajkové řadě Galaxy S letos uplynulo 10 let. Samsung vzpomíná na klíčové modely z pohledu technologie fotoaparátu. Výrobce přinesl do odvětví mnoho nových technologií a prvenství, která stojí za to si připomenout.

Ať už to byl netradiční hybrid na pomezí kompaktu a mobilu s 10× zoomem, technologie Dual Pixel k získání více světla do snímku, poprvé v mobilu použitá duální clona nebo nejnovější 100násobný Space Zoom – nejdůležitější fotomobily od Samsungu si připomeňte v galerii tohoto článku.